Оксана Самойлова вернулась в Коми, чтобы получить ответы от родного отца

Фото: скриншот из инстаграм Оксаны Самойловой

Модель, звезда инстаграма Оксана Самойлова прилетела в Ухту на частном самолете, в аэропорте ее встретили родственники и они на пазике отправилась в родную Ярегу. На малой родине многодетная мама не была целых 20 лет.

- Года два назад я рассказывала о своей безумной идее, что я хочу проехаться по всем квартирам, в которых я когда-то жила. В одной из этих квартир живёт мой папа, с которым я не виделась 20 лет – скорее всего мы с ним встретимся, у меня есть вопросы, которые мучали меня все эти годы, - рассказала в своём сторис Оксана.

Фото: скриншот из инстаграм Оксаны Самойловой

Уроженку Коми встретили мама с отчимом и братом. Самойлова сообщила подписчикам, что отчим растил её с 4 класса, у них очень тёплые отношения: «Вы не представляете, они с мамой ни разу за всё время не поругались, ни разу!». Оксана с братом наперебой вспоминали, как проходило их детство: шли по трубам через свинарник в школу, как их учили родители правильно прыгать с гаражей, ведь дети целыми днями прыгали по крышам построек, сплавлялись на плоту, копали картошку со всеми школьниками. Оксана Самойлова поразилась тем, что Ярега совсем не изменилась за 20 лет – всё те же дома, остановки, дворы, лишь у въезда красуется новая въездная стела села.

Фото: скриншот из инстаграм Оксаны Самойловой

Оксана откровенно призналась подписчикам, что вернулась в Ярегу, чтобы поговорить со своим родным отцом. Всё ли она расскажет подписчикам, зависит от того, как сложится разговор между родственниками и получит ли она ответы на все вопросы.

Напомним, Самойлова является – фотомодель, звезда инстаграма с почти 15-миллионной аудиторией, двоюродная сестра певицы Юлии Самойловой. У неё и её супруга рэпера Джигана четверо детей.