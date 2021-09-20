Ход конём! Оппозиционер-коммунист Олег Михайлов уверенно победил на выборах в Госдуму РФ

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В Коми подвели итоги выборов депутатов Государственной Думы. К неприятному удивлению членов партии «Единая России» и им сочувствующих представитель КПРФ Олег Михайлов стал победителем среди кандидатов в депутаты Госдумы России.

Голос народа

Как сообщает ЦИК республики, Михайлов набрал на выборах по Сыктывкарскому одномандатному округу 32,36% голосов избирателей и со значительным отрывом победил своего главного конкурента на этих выборах единоросску Ольгу Савастьянову, которая набрала 26,84% голосов. Тройку лидеров замыкает член партии «Справедливая Россия» Татьяна Саладина с чуть более 9% голосов.

— Конечно, Олег Михайлов будет представлять Коми в Госдуме, он набрал большинство голосов избирателей по Сыктывкарскому одномандатному округу. Будет ли ещё кто-то представлять республику, станет известно после решения федеральной ЦИК, когда она обнародует результаты по всем округам и партиям. Путем подсчёта будет принято решение, кто ещё займёт место в Госдуме от региона по партийным спискам, — высказалась по итогам выборов руководитель отдела ЦИК Коми Наталья Макарова.

Олег Михайлов свою победу на выборах прокомментировал для «КП-Коми» так: «Было ожидаемо, что выберут независимого кандидата, народ хочет, чтобы в Госдуме представляли интересы коми народа. Население уже устало от несбыточных обещаний партии ЕР. Также многие поддержали мою инициативу, чтобы большая часть налогов сохранялась в республике, чтобы во власти в Коми были местные, а не приезжие по назначению».

Не обошлось без обращений

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе Центризбиркома Коми, выборы прошли без серьёзных нарушений. Все обращения, переданные в ЦИК, моментально проходили проверку, выявленные нарушения устранялись за 5-10 минут.

Так, кандидат от «Единой России» Ольга Савастьянова сообщила, что 16 сентября в соцсети «Вк» на странице помощника Михайлова Виктора Вишневецкого размещены призывы не голосовать за неё, а также информация, не соответствующая действительности, содержащая оскорбительные выражения, описание негативных последствий в случае её избрания. В этом случае нарушения законодательства подтвердились.

Кандидат Олег Михайлов направил заявление, что в группе «Новая республика» в «Вк» опубликована информация о возможном подкупе избирателей в Коми. Заявитель просит организовать изучение указанных публикаций «Новой Республики» в Избиркоме Коми и обратиться в региональное МВД с представлением о немедленном принятии мер по пресечению нарушений. После проверки нарушения законодательства установлены не были.

В Усинске член избирательной комиссии с правом совещательного голоса УИК № 248 Никита Барышников доложил, что 19 сентября на странице «Фитнес центр «Жара» в соцсети «Вк» был размещен видеоролик с призывами голосовать за партию «Единая Россия» и кандидатов от этой партии, а в день голосования агитация за кого-либо запрещена. Информация подтвердилась.

Только цифры

Среди партий голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» — 29,44%, КПРФ — 26,88%, ЛДПР — 11,96%, «Новые люди» — 9,57%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,33%, «Пенсионеры за справедливость» — 3,60%, «Коммунисты России» — 1,45%, «Зеленая альтернатива» — 1,34%, «Зелёные» — 1,18%.

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