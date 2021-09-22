Сыктывкарцев просят помочь спасти совенка

Фото: из личного архива Галины Напалковой

Сыктывкарка Галина Напалкова нашла совенка в самом центре столицы. Бедолажка сломал крыло и не мог лететь, ему требуется срочная реабилитация, которую могут оказать только в Кирове, в Центре реабилитации животных "Большое гнездо".

- Совёнка мы нашли в кустах около дома на Ленина – он не мог улететь, присмотрелись, оказалось повреждено крыло. Мы не смогли пройти мимо, ведь его могли собаки или кошки загрызть, - сообщила «Комсомолке» Галина Напалкова.

Сыктывкарка в первую очередь позвонила на станцию юннатов, там посоветовали оставить птицу на месте в «естественной среде обитания» - выживет, то выживет. В сыктывкарских ветеринарных центрах помочь тоже не смогли.

Галина стала рассматривать ближайшие клиники за пределами Коми. К счастью, откликнулся Центр реабилитации животных "Большое гнездо" – они готовы принять совенка, но его необходимо туда доставить.

- Совенок сейчас сидит в коробке. Он спокойный, неагрессивный. Кушает желудочки, я ему ещё положила ягодки. Однако нужно поскорее доставить совёнка в Киров, чем быстрее начнётся реабилитация, тем больше шансов на восстановление, - рассказала неравнодушная горожанка.

Если вы в ближайшие дни отправляетесь в Киров и готовы довезти птицу – звоните по номеру 8-904-862-93-10 (Галина Напалкова). В Кирове совенка встретят волонтеры центра реабилитации "Большое гнездо".

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