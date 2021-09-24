На "Поле чудес" выступила первая тройка игроков из Коми

Фото: скриншот эфира Первого канала

Первый вопрос:Головные уборы замужних женщин Коми были разные: замужние носили сороки сборники, кокошники, незамужние – повязки, платки, шали, обручи с лентами. Как назывался такой обруч? Слово из 9 букв.

Первым отвечал Сергей Сотников, он назвал букву «б» и ошибся.

-Крути барабан, - Леонид Якубович предоставил слово Елене Викторовне из села Зеленец, - Чем вы занимаетесь в селе?

Елена Нечаева. Фото: скриншот эфира Первого канала

Елена Нечаева выступает на праздниках в родном селе в Доме культуры Зеленца, сама работает на Зеленецкой птицефабрике, с собой она привезла детский фольклорный ансамбль «Лапоточки», который исполнил в студии песню «Шондiбанi».

Барабан показал «600 очков», а Елена угадала букву «О».

И следующую букву угадала Елена – букву «Е», в слове оказалось две буквы «О» и «Е». Женщина передала пламенные «приветы» своим руководителям и коллегам, барабан выдал ей «1000 очков», далее она ошиблась буквой – «П» отсутствует в слове.

Леонид Аркадьевич отметил красивые наряды девушек, которые выносили подарки и открывали буквы. На них красовались коми национальные костюмы, выполненные Коми ремесленной палатой.

Следующим представлялся Анфис Соматов из Усинска, который работает в Управлении социальных программ.

Анфис Соматов. Фото: скриншот эфира Первого канала

- Я помогаю людям своего предприятия! – представился Анфис Анфисович.

Ведущий подшутил над молодым человеком: Жена? Шестеро детей? как вы можете помогать другим людям, если сами не женаты? Леонид Аркадьевич наказал Анфису быть более сентиментальным к своей второй половинке: не с начальником разговариваешь!

- Всё в скором будущем! Передаю тебе, Елена (невеста героя) «Привет», скоро увидимся! Люблю, скучаю, приеду с автомобилем! – пообещал Соматов и угадал следующую букву «Л».

Пенсионер Сергей Михайлович, который работай начальником известной вертолётной площадки. Ведущий вспомнил случай со спасением ТУ-154, который садился в Ижме в аварийном режиме.

Сергей Сотников. Фото: скриншот эфира Первого канала

- Когда у самолёта отказала электрика, пилоты в ручном режиме посадили самолет на взлётную полосу в селе, тем самым спасли пассажиров. Они планировали сесть на воду, в лесной массив. Я по своей инициативе содержал взлётную полосу, пилоты заметили эту полосу и успешно совершили приземление, - рассказал Сергей Михайлович в эфире.

Леонид Якубович в благодарность за подвиг вручил подарок ижемцу – телевизор и колонки. А Сергею попался «сектор+» и он открыл первую букву – «Г», а вторую букву»В» он угадал.

На сцене выступил ансамбль «Зарни Ёль» и Виктория Пыстина, а на барабане – «сектор приз».

Леонид Якубович начал торги за приз с 29 тысяч – размера пенсии Сергея Михайловича, доторговался до 70 тысяч, но герой Коми выбрал приз. В ящике оказался сертификат на двоих в Санкт-Петербург.

Финалистом первой тройки игроков ток-шоу стала Елена – она добавила в буквенный ряд «Д» и угадала слово ГОЛОВЕДЕЦ. Все участники подарили ведущему символические подарки с отсылом на 100-летний юбилей Коми.

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