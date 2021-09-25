Оленевод из Коми поставил на колени Якубовича

Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

Третья тройка игроков вчерашнего выпуска телешоу «Поле чудес» отличилась харизматичным оленеводом. С самого начала игры Анатолий Кандыгин из Воркуты удивил – произнёс на хантыйском языке фразу «нєхуят хурамӑӈ хөрамыӈ лыпыт» (Красивой девушке цветы) и вручил сыктывкарке букет.

Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

У импровизированного чума Анатолий Петрович дал отведать ведущему оленины – достал ногу оленя и ножом отрезал тонкие кусочки – строганину, и подарил настоящий пояс оленевода «тасма». Дальше приступил к посвящению Леонида Аркадьевича в оленеводы с помощью шаманского бубна. Якубович покорно встал на колени и наблюдал за камланием молодого оленевода.

Анатолий Кандыгин в родной Воркуте держит стадо из 30 тысяч голов оленей, c ним вместе кочуют всего 5-6 оленеводов и собаки лаечки. В родной Воркуте Анатолия Петровича ждёт красавица невеста. Оленевод обещал пригласить Леонида Якубовича на свою свадебную церемонию, которая по традиции пройдёт в чуме.

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