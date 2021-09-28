Восьмилетнему Гоше Москалеву из Сосногорска нужна финансовая помощь для реабилитации

Фото: Анжелика Штепа

Восьмилетнему Гоше Москалеву из Сосногорска нужна помощь для реабилитации в Сыктывкаре. Мальчику для закрепления навыков требуется постоянная реабилитация в Сыктывкаре. Родители мальчика просят неравнодушных помочь отправить сына на лечение, им необходима финансовая помощь, ведь в семье растёт ещё один ребёнок с ДЦП.

Гоша родился 5 января 2013 года в 29 недель с весом 1450 и ростом 40 см. В месяц от роду пережил клиническую смерть – у него произошла остановка сердца и дыхания. Когда реаниматологи запустили сердце и подключили аппарат искусственного дыхания (ИВЛ), начались генерализованные судороги. Гоша находился в реанимации почти 2 месяца в медикаментозной коме. Через несколько дней после клинической смерти произошло субарахноидальное кровоизлияние (пострадал головной мозг).

После активной реабилитации в 2016-2021 годах Гоша держит голову, переворачивается, появился уверенный упор на 2 локтя, появился упор на вытянутые руки, увереннее держит спину, появился упор на ноги, появились шаговые движения, стал лучше в интеллектуальном и эмоциональном плане.

В 2021 г. очень нужно продолжить реабилитацию, пусть маленькими, но уверенными шажками двигаться вперед, - написала на странице Гошы Москалева мама мальчика.

Курсы занятий мальчику нужно пройти в Сыктывкаре в медицинском центре «Dream team». Приблизительная стоимость курса вместе со съёмом жилья 204 750р, на данный момент осталось собрать 155 982.23 руб.

Если вы хотите помочь восьмилетнему ребенку, то можете сделать это через денежный перевод.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Карта Сбербанка: 4817 7601 5626 9189 Телефон: +7-912-94-15-997 (Мобильный банк) Мама Москалева Надежда Юрьевна

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