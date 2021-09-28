В селе Коми заживо сгорел одинокий мужчина

Фото: группа Вконтакте "Новости. Ижма"

Вчера ночью в селе Мохча загорелся частный деревянный дом, на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения.

– Мужчина жил один в деревянном родительском доме. Единственных родственников в селе – родителей и брата – уже нет в живых. Двор был всегда ухоженный, дом содержал в хорошем состоянии. К односельчанину раз в год в гости приезжала родная сестра из Сыктывкара. Жаль, что такое произошло, - рассказали в администрации села Мохча.

Как сообщили в МЧС по Коми, пожар произошёл ночью в селе Мохча в доме по улице Хатанзейская. Звонок в пожарную часть Ижемского района поступил в 22:34 , пятнадцать пожарных на четырёх автоцистернах прибыли к месту возгорания в течение 6 минут, полдвенадцатого ночи огонь был потушен, на месте пожара был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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