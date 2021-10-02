Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

В ЛУКОЙЛ-Коми прошел второй этап XXI Конкурса молодых работников и специалистов на лучшую научно-техническую разработку.

С исследовательскими проектами, посвящённым широкому кругу тем в области оптимизации производственных возможностей и технологий выступили 15 представителей территориальных производственных предприятий ЛУКОЙЛ-Коми, Усинского газоперерабатывающего завода и нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть».

Приветствуя участников Конкурса, первый заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми – Главный инженер Дмитрий Баталов отметил, что от ежегодного состязания новаторов предприятие получает синергетический эффект.

– Во-первых, мы под другим углом смотрим на технологические, технические проблемы производства, некоторые организационные вопросы, соответственно мы видим методы качественного их решения. Конкурс позволяет поддержать и раскрыть новаторский потенциал молодых работников и специалистов, способствовать их профессиональному развитию, - отметил Дмитрий Баталов, пожелав участникам не только победы, но и реализовать представленные ими идеи.

В состав экспертного жюри были включены заместители генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по направлениям деятельности и представители административно-управленческого аппарата структурных подразделений. Они не только оценивали работы, но и «примеряли» идею на реальное производство, определяли ее перспективы, задавая дополнительные вопросы докладчикам.

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

При оценке работы принимались во внимание актуальность работы для предприятия, новизна, производственная и экономическая эффективность, степень проработанности предложенных технических и технологических решений, возможность их технической реализации и уровень готовности для практического внедрения.

Победу в итоге одержал Степан Балин, машинист технологических насосов «Яреганефти». Его работа, посвящённая оптимизации затрат путем замены насосных агрегатов получила наибольшее количество баллов экспертов.

Второе место судьи присудили двум участникам: инженеру из «Яреганефть» Азизжону Махмудову (проект «Применение закрытой системы нефтесбора для снижения температуры в горной выработке уклонного блока») и геологу третьего цеха ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Антону Савельеву, представившего проект опытно-промышленных работ на Лыаельской площади Ярегского месторождения.

На третьем месте - технолог из ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Денис Михеев, изучивший организацию процесса когенерации на ППСН «Северная Кожва», инженер группы оптимизации добычи ЦИТС ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Юлия Арысланова, представившая интегрированные модели Прохоровского и Верхнеипатского месторождений и месторождения им. А.Алабушина. «Бронза» и у геолога второй нефтешахты НШПП «Яреганефть» Михаила Чупрова, в своём проекте рассмотревшего перспективы развития нефтешахты.

Степан Балин в этом году впервые решился принять участие в Конкурсе. Вопрос, какую тему выбрать для проекта, обсуждал вместе с главным механиком НШПП Александром Пьянковым. Сегодня он благодарен и своему куратору за поддержку и экспертному жюри за высокую оценку проекта, суть которого в том, что немецкие агрегаты Netzsch имеют те же характеристики, что и используемые сейчас JN-320. Однако предложенная техника в части капитальных затрат и технического обслуживания экономнее почти в два раза. Такие насосы уже использовались на пункте подготовки и сдачи нефти «Яреганефти» и успели отлично себя зарекомендовать.

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Кстати, впервые в этом году при подведении итогов Конкурса учитывалось участие проекта в Программе обеспечения устойчивого роста. Именно оформленный паспорт на инициативу, предложенную в ПОУР Степаном Балиным, принес молодому человеку дополнительные баллы и, как следствие, победу в Конкурсе.

Призеров поздравил Дмитрий Баталов. Он подчеркнул, что лучших среди участников Конкурса было выбирать очень сложно.

– Для нас все поднятые вопросы актуальны. Мы надеемся, что вместе с вами добьемся результатов. Желаю, чтоб вы не останавливались на достигнутом, учли в своих проектах все замечания и пожелания специалистов, и прорабатывали проекты дальше, - подытожил первый заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми.