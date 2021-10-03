«Либо малодушное бегство, либо истерика»: поведение сыктывкарки Ирины Шеремет комментирует эксперт

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Сыктывкарский врач скорой помощи и по совместительству инструктор по вождению прокомментировал резонансное ДТП, которое произошло в пятницу, 1 октября.

Напомним, 1 октября в Сыктывкаре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали ещё два человека, среди которых 8-летний школьник.

8-летний Филипп Г. в синей куртке и с зонтиком переходил дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора, на него налетел автомобиль Suzuki.

После, не справившись с управлением, Ирина Ш. выехала на тротуар и на высокой скорости сбила женщину-пешехода. От полученных травм дама 1983 года рождения погибла на месте, не приходя в сознание.

- Машина Suzuki, наконец, остановилась, вписавшись в Volkswagen, водитель которого так же получил травмы и был вынужден обратиться к медикам, но от госпитализации отказался, - говорят инспекторы ГИБДД.

Сыктывкарский городской суд заключил Шеремет под стражу на два месяца. Она будет под арестом до 30 ноября включительно.

Сыктывкарский врач скорой помощи и по совместительству инструктор по вождению Алексей Пархачев прокомментировал ДТП:

Алексей Пархачев. Фото: из личного архива

Мальчик с зонтиком, судя по видео, не переходил, а перебегал дорогу. Невнимательный водитель мог сбить бегуна в такую ненастную погоду. Это не оправдывает сбившую, но может немного объясняет ее роковую ошибку. Ещё мне кажется, она всё-таки убегала. Отказавшие тормоза не разгоняют машину, ну и есть другие способы остановки транспорта – ручник, например. Для водителя с 16-летним стажем это не должно быть проблемой. Также непонятно, почему переднюю машину обгоняла по тротуару: левая часть полосы вроде свободна была, можно было просто опередить слева.

- У женщины случилась истерика, далее – либо истеричное испуганное малодушное бегство, либо перепутала «газ с тормозом». Ведь то, что она обгоняла переднюю машину справа , при свободной левой части полосы, говорит о том , что она возможно пыталась остановить машину и правила к обочине. А машина набирала скорость из-за ошибочного давления на газ, - предполагает специалист.

Алексей Пархачев отметил, что жалко в этой ситуации всех: водителя ждёт заключение, один человек погиб, мальчик в реанимации. Водитель могла перепутать педали и вместо остановки у обочины или на тротуаре ее наоборот понесло и дальше уже она не смогла контролировать ситуацию из-за ступора. На фоне стрессовой ситуации она перестала принимать адекватные решения.

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