Появились новые записи камер видеонаблюдения резонансного ДТП в Сыктывкаре

Одна из камер уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения. Фото: "КП" Архив

Еще одна камера уличного видеонаблюдения зафиксировала кадры резонансной аварии, которая произошла 1 октября в Сыктывкаре, в результате аварии погибла молодая женщина и был тяжело травмирован восьмилетний мальчик.

Одна из камер уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения.

С новых ракурсов хорошо видно, что после столкновения водитель Suzuki жмёт на тормоз потом резко разгоняется и покидает место происшествия.

Также попал в объектив и момент смертоносного столкновения Suzuki c Volkswagen.

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