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Общество7 октября 2021 13:30

Появились новые записи камер видеонаблюдения резонансного ДТП в Сыктывкаре

По ним хорошо видны действия водителя Ирины Шеремет
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Одна из камер уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения.

Одна из камер уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения.

Фото: "КП" Архив

Еще одна камера уличного видеонаблюдения зафиксировала кадры резонансной аварии, которая произошла 1 октября в Сыктывкаре, в результате аварии погибла молодая женщина и был тяжело травмирован восьмилетний мальчик.

Юрган. "Время новостей" – Эксклюзивные кадры
Эксклюзивные кадры резонансной аварии, в результате которой в столице Коми погибла молодая женщина.

Одна из камер уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения.

С новых ракурсов хорошо видно, что после столкновения водитель Suzuki жмёт на тормоз потом резко разгоняется и покидает место происшествия.

Также попал в объектив и момент смертоносного столкновения Suzuki c Volkswagen.

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