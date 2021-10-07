Появились новые записи камер видеонаблюдения резонансного ДТП в Сыктывкаре

Одна из камер уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения.
Фото: "КП" Архив
Еще одна камера уличного видеонаблюдения зафиксировала кадры резонансной аварии, которая произошла 1 октября в Сыктывкаре, в результате аварии погибла молодая женщина и был тяжело травмирован восьмилетний мальчик.
Одна из камер уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения.
С новых ракурсов хорошо видно, что после столкновения водитель Suzuki жмёт на тормоз потом резко разгоняется и покидает место происшествия.
Также попал в объектив и момент смертоносного столкновения Suzuki c Volkswagen.
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