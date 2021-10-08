В Коми не стало одной из первых дикторов коми телевидения

Фото: с личной страницы Галины Бутыревой

Ушла из жизни одна из первых профессиональных дикторов коми телевидения Марина Филатова. Об этом 8 октября написала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Галина Бутырева, писатель и деятель культуры.

- Вчера ты отправилась вслед к своим самым любимым людям - рано ушедшим родителям, сыну. Пусть они отныне всегда будут рядом с тобой. ..и наши друзья, тоже. Увы, их там уже так много. Царствия небесного тебе, Марина», написала Галина Бутырева.

Галина Бутырева сообщила, что Марину Филатова была путешественницей, рыбачкой ,душой компании, верными надежным другом, да и просто красивой женщиной.

Любимые многими первые телеведущие. Фото: Дорогие товарищи. Архивные фото Сыктывкара

Первыми дикторами Коми ТВ были Виктор Шерстнев, Альбина Филиппова, Марина Филатова. Яркая блондинка Марина Георгиевна, особенно выделялась и была узнаваема - в Сыктывкарскую студию телевидения очень часто приходили письма именно от ее поклонников. Она 30 лет являлась лицом Сыктывкарской студии телевидения, после — ГТРК «Коми гор».

Редакция "Комсомольской правды - Коми" выражает соболезнования родным и близким Марины Филатовой.

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