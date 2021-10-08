Здравейте или хеллоу: что чаще произносят в Коми

Фото предоставлено компанией МегаФон

Жители Коми стали чаще общаться с иностранцами. Общее количество международных звонков в регионе в этом году выросло на 40% в сравнении с 2020-ым. Такой рост мобильных переговоров могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения.

Самые длительные беседы в сезоне 2021 зафиксированы между жителями Коми и украинцами – средняя продолжительность такого звонка в этом году составляет 6,6 минут. Далее идут Чехия – длительность разговора 6 минут, затем Литва – с этой страной 5,6 минут уходит на переговоры.

В этом году наибольший рост звонков жителей Коми зафиксирован в Болгарию – это значит, что население нашей республики стало в 9 раз чаще говорить «Здравейте» по телефону. В Абхазию жители Коми стали звонить в 5 раз чаще в сравнении с прошлым годом. Еще более чем в 2 раза выросло количество переговоров с США и Турцией. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики международных звонков.

Впрочем, наибольшее количество международных вызовов население Коми совершает в Узбекистан, Украину, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь и Казахстан - на страны СНГ приходится более 90% от общего голосового трафика за рубеж.

В целом в этом году население Республики обзвонило уже 59 стран. В список новых направлений для общения жителей Коми в этом году добавились такие необычные как: Албания, Алжир, Габон, Гвинея, Зимбабве, Конго, Малайзия, Мали, Марокко, Нигерия и Танзания.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить жители Республики предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает более 4 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились уже привычные Узбекистан и Украина.