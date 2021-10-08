Госинспекторы Минприроды Коми помогли кунице перебраться через реку

Девушка с веслом, не иначе!

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми выложили на своих ресурсах забавное видео: госинспекторы ведомства помогают кунице добраться через реку до другого берега реки.

Ми-ми-мишность ролика зашкаливает! Госинспекторы во время патрулирования на лодке заметили молодую куницу, которая изо всех сил пыталась покорить водное пространство. Добрые инспекторы не смогли остаться в стороне и решили помочь лесному обитателю.

- Маленькая молодая кошечка. Поехали, мы тебя отвезем, - прокомментировал один из специалистов, подавая несчастному животному весло.

Удивительно, но куница сразу запрыгнула на палку и воспользовалось услугой "бесплатного такси".

Как лодка приблизилась к берегу, куница спустилась с весла и быстро побежала в сторону леса.

- Спасибо-то скажет, нет? Даже не повернулась..., - расстроился другой из инспекторов.

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