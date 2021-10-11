Дмитрий Шатохин покинул Госсовет Коми

Фото: из личного архива Дмитрия Шатохина

Дмитрий Шатохин сложил свои полномочия депутата Государственного Совета Республики Коми по округу «Восточный» 8 октября. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте» 9 октября. Также он опубликовал видеообращение, в котором объяснил причины принятия такого решения.

Прежде всего он обратился к жителям из Троицко-Печорского, Усть-Куломского, Корткеросского районов.

- Я бы хотел сделать небольшое заявление о том, что принял решение о сложении полномочий депутата Госсовета Коми. Решение давалось мне непросто: все-таки год назад вы отдали свои голоса и наделили меня высокой ответственностью депутата Госсовет, - рассказал в своём видеообращение Дмитрий Шатохин.

Дмитрий Шатохин рассказал, что сейчас принимает участие в проектах – «Социальное казначейство», единый контакт-центр, клиентские службы, которые занимают по 12 часов ежедневной работы.

- Объективно, сегодня реализовывать полномочия депутата мне сложно.. Мы с командами районов, партийным активом попробовали реализовать несколько проектов в наших муниципалитетах. Что-то получилось, что-то нет. Тем не менее, мы действительно старались. На этом моя депутатская деятельность завершена. Я всех люблю, уважаю, остаюсь на связи, подытожил Дмитрий Шатохин.

Напомним, 25 сентября Дмитрий Шатохин на своей личной странице сообщил, работает в Исполнительной дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации, возглавляет Департамент организации предоставления государственных услуг и цифрового развития.

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