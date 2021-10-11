В Усть-Цильме при поддержке ЛУКОЙЛа обустроили экотропу

Фото – «Красная Печора»

Местная достопримечательность уже успела полюбиться сельчанам: представители «золотого возраста» здесь занимаются скандинавской ходьбой, для школьников тропа – место для проведения уроков экологической направленности.

Живописная аллея среди леса появилась рядом с действующей лыжной трассой. Идеей создания достопримечательности специалисты районного Центра физкультуры, спорта и туризма вдохновились во время поездки в Усинск и посещения Тропы здоровья. Усинская тропа в свое время была оснащена малыми архитектурными формами – скульптурами, скамейками, информационными указателями, также приобретенными на средства грантов конкурса ЛУКОЙЛа.

Подготовка проекта усть-цилемской тропы у сельчан заняла около трех лет. Да и удача на конкурсе улыбнулась не сразу. В этом году соавторами проекта стали педагоги школы имени М.А. Бабикова, которые предложили адаптировать тропу не только для приятных прогулок на свежем воздухе, но и для занятий спортом. В итоге нефтяники поддержали проект, и на обновленной экотропе установили удобные скамейки, указатели и беседки с навесом, отремонтировали пешеходный мост через ручей, организовали спуск для зимних катаний на тюбингах. Спортивный инвентарь – тюбинги, палки для скандинавской ходьбы и компасы – также приобрели на грантовые средства. Благодаря тому, что расположенная здесь лыжная трасса освещается в темное время суток, гулять на экотропе можно и с наступлением сумерек.

Фото – «Красная Печора»

В открытии экотропы приняли участие глава муниципального района «Усть-Цилемский» – руководитель администрации Николай Канев, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и его заместитель по связям с общественностью, депутат Госсовета РК Евгения Лясковская.

– Несмотря на то, что ваш муниципалитет – не самый многонаселенный среди других в республике, жители его отличаются творческой активностью и стремлением к созиданию, – отметил Александр Голованев. – А тем, кто буквально «горит» идеями добрых и полезных перемен, помогать приятно вдвойне. Пусть эта обновленная достопримечательность Усть-Цильмы станет местом встреч, общения с природой и приятного времяпрепровождения для сельчан всех возрастов.

От имени жителей села нефтяников поблагодарили Николай Канев и автор проекта экоторопы, директор Центр физкультуры, спорта и туризма Людмила Попова.