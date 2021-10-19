Встать на ноги: юной жительнице Сыктывкара с ДЦП собирают средства на реабилитацию

Настенька очень надеется, что в этом мире есть немало добрых людей, готовых протянуть руку помощи. Фото: предоставлено КП-Коми.

Храбрая 8-летняя сыктывкарка Настенька Галета за всю свою небольшую жизнь перенесла уже пять операций на ножки, одну из самых тяжёлых – на тазобедренные суставы. У Насти ДЦП. Чтобы ребёнок мог жить полноценной жизнью, семья девочки вместе с благотворительным фондом «География Добра» объявили сбор на её лечение. Так как родные ребёнка уже исчерпали все свои ресурсы.

Настенька – долгожданный ребёнок в семье. Увы, девочка родилась раньше срока. Первые десять дней новорожденная была в реанимации на искусственной вентиляции легких. А затем – бесконечные походы по врачам, процедуры и тревога и беспокойство родителей Анны и Игоря.

Медики наблюдали у Насти сильный тонус в ручках и ножках, но объясняли это тем, что девочка – недоношенная, мол, слабенькая родилась и развиваться будет медленнее, чем обычные детки.

А позднее врачи поставили диагноз: детский церебральный паралич. Когда малышке исполнилось три года, ей стало хуже: очень быстро стала нарастать спастика, в течение двух месяцев у ребёнка образовались двухсторонние подвывихи тазобедренных суставов, пошло укорочение правой ножки, в голеностопных суставах появились контрактуры, конечности перестали полностью сгибаться. Произошло искривление стоп.

Но это не помешало Насте научиться ходить. Девочка перенесла пять операций, благодаря непрерывным курсам реабилитации малышка делает большие успехи, наблюдается положительная динамика. У малышки полностью сохранен интеллект, и каждое новое достижение она полноценно выражает словами и эмоциями.

Сейчас Настюше необходима плановая реабилитация в центре «Сакура», стоимость которой – 192 000 рублей. Родители девочки уже не справляются с такой финансовой нагрузкой. Фонду удалось собрать 45 400 рублей, осталось еще 146 600 рублей.

Если вы хотите помочь Насте в буквальном смысле встать на ноги, то можете это сделать, перечислив любую сумму на счёт благотворительного фонда «География Добра». Вся информация о Насте, включая все документы, размещена на сайте фонда.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ

Благотворительный фонд «География Добра»

Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома

ул. Мясницкая, д. 19 д.

ОГРН 1154400010390

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Назначение платежа: пожертвование для Анастасии Гелета

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