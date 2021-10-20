Сыктывкарские моржи вновь оборудовали домик для переодевания на берегу

Фото: из личного архива Лары Гвардиной

Сыктывкарские моржи собрались вместе и обустроили домик, в котором они греются и переодеваются после купания в проруби зимой.

Любителям зимнего ныряния в прорубь приходится постоянно разбирать дом после завершения зимнего «купального» сезона для того, чтобы хоть как-то сохранить его части до следующей зимы.

Фото: из личного архива Лары Гвардиной

- После лета наша база всегда сильно разрушена, что-то уносит река в период весеннего половодья, но больший урон наносят люди – пускают летом доски и брёвна на костер, срывают настилы, - сетует Лара Гвардина, активистка команды моржей Сыктывкара.

Лара Гвардина. Фото: из личного архива Лары Гвардиной

Чтобы хоть как-то сохранить материалы, моржи снимают стены домика и отправляют их на теплые периоды года «отдохнуть» на дачу. Печь увозится сразу же, как завершается зимний купальный сезон, она возвращается назад только в период холодов.

Фото: из личного архива Лары Гвардиной

- В этом году удивило, что местные умудрились разобрать нашу спортивную площадку. Мы около домика установили турники, их разбирать не стали… А зря. Летом кто-то своровал железные перекладины для тренажёра, а потом и вовсе вытащили столбы, - рассказала Лара.

Команда экстремалов обращалась к администрации города с просьбой предоставить в аренду участок земли под домик, но чиновники ответили, что они могут, как и прежде, устанавливать постройку на берегу для всеобщего пользования, для этого не нужно заключать договор.

- Отношение людей нас закаляет больше ледяной воды. Мы постоянно снова и снова возводим домик, убираем берег от мусора осенью, прибираем и весной. Это нелёгкий труд на самом деле, - заключила экстремалка.

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