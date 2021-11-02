Переписали для галочки: в Сыктывкаре масштабный «перерасчет» населения вызывает больше вопросов, чем ответов

Перепись в Сыктывкаре. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике Всероссийская перепись населения стартовала более двух недель назад, 15 октября. В первую декаду большого мероприятия переписались свыше 35% жителей Коми. Подсчёт «голов» продлится до 14 ноября. Но уже сейчас перепись вызывает очень много вопросов, с которыми столкнулась и «Комсомолка».

На кой им сдался мой доход!

Особого энтузиазма и восторга перепись у народа не вызывает. В соцсетях и во дворе на лавочках люди делятся впечатлениями и высказывают немало претензий в адрес переписчиков. Люди искренне недоумевают по поводу вопросов, на которые надо отвечать.

Ответственный переписчик - задала все вопросы, спросила про всех проживающих в квартире, рассказала про цели и задачи мероприятия. Фото: Нина ЮШКОВА

– Вот объясните мне: зачем нужны сведения об источниках дохода? Какая разница, в каких условиях мы проживаем? То есть для того, чтобы тебя просто «посчитали», надо раскрыть все свои, простите, интимные данные? – не желает участвовать в переписи населения через Госуслуги сыктывкарская бизнес-леди Ольга Михайлова. – Я не хочу отвечать на все вопросы о себе, и как быть тогда?

Есть и другое мнение. Откровенно возмутилась на своей странице в «Вк» о том, что данные переписи населения в Коми будут искажены, председатель Союза писателей Коми Елена Козлова:

– Переписчики совершенно не подготовлены к работе! Очень важные вопросы не задают. Заявляю об этом со всей ответственностью! Переписчик был у меня 30 октября. Из 33 вопросов задал семь. Сообщила об этом по горячей линии и в Росстат Сыктывкара. Возмущена!!! – громко негодует Елена Васильевна.

Под постом коми писательницы тут же началось бурное обсуждение. Оказывается, это не единичный случай, когда народ остался недоволен переписью населения.

– Я тоже была удивлена. Семь вопросов! Более того, не спросили про национальность. Спросила сама. Они в ответ: вы же сказали «русский». Я: вы спросили, какой язык родной? Они: ну и вот. Нифига не вот! Они, оказывается, не задавая вопроса, вписали это и в национальность. Заставила достать планшет и переписать меня и дочь на коми. Вот вам и статистика, – возмущена журналист Полина Романова.

– А у нас вообще одного человека не записали, студента, сказали, проживает не здесь, значит, не надо. А там, где он проживает, его тоже во внимание не берут, так как нет прописки. Как-то так, – удивляется Аида Малюк.

– Нет более надёжного способа разнести ковид в каждый дом, чем погнать толпу переписчиков в самый пик заболевания. Россия – страна возможностей, – выразил своё мнение студент Никита Белорусов.

Переписчик приходит с планшетом, куда вбивает все ответы респондентов. Фото: Нина ЮШКОВА

Халатное отношение

Власти же считают, что все недоработки вызваны, прежде всего, пресловутым человеческим фактором. Как объяснила «Комсомолке» начальник отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Комистата Наталья Макарова, «одни со всей ответственностью отнеслись к своей работе, другие – халатно». Перед началом переписи населения было проведено обучение переписчиков, уверяет чиновница. Их учили оформлять анкеты, объясняли, что нужно задавать все вопросы по шаблону.

– Мы моментально реагируем на все замечания, более того, устраиваем контрольные опросы, если сомневаемся в качестве проведённой работы. Всё отслеживается – пропущены какие-то позиции, например, или данные по одному дому в анкетах респондентов разнятся. Иногда даже переписчиков отправляем заново на объект, – раскрыла тонкости работы переписчиков сотрудник Комистата.

При этом чиновница подчеркнула, что даже если анкета заполнена не полностью, данные всё равно включат в перепись населения. Например, если человек указал только пол, возраст, национальность – то и это зафиксируют для статистики. То есть, пропущенные сведения просто не будут учитывать.

– Когда перепись населения завершится, мы увидим, сколько человек приняло участие в переписи, на какие вопросы ответили многие, на какие – поменьше.

По всем нарушениям Комистат просит незамедлительно сообщать по электронной почте p11_mail@gks.ru с пометкой «Перепись населения».

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