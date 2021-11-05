В Сыктывкаре заискрилась телевышка

Фото: скриншот видео
В Сыктывкаре заискрилась телебашня в Орбите, которая находится на улице Малышева.
В сети Интернет стали появляться видео, где отчётливо видно, что с орбитовской вышки сыпались искры и валил дым, прибыли аварийные службы.
"Комсомолке" в пресс-службе Главного Управления МЧС РФ по Коми пояснили, что на телевышке произошло короткое замыкание. Пожарные расчеты, электрики прибыли незамедлительно.
Пострадавших нет. Её обследовали и отключили от сети, возгорания не случилось.
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