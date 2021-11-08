«Работники ползают в навозе по колено»: в соцсетях распространяются шокирующие фотографии коми фермы в Палевицах

Фото: сообщество в соцсетях "Доска позора Коми"

В социальных сетях в очередной раз появился душещипательный пост про сельхозпредприятие в Палевицах Сыктывдинского района. Автор приложила к посту эпичные фотографии, где демонстрируются далеко не лучшие условия содержания коров.

Фото: сообщество в соцсетях "Доска позора Коми"

- Ферма затоплена навозом, дойные коровы стоят в навозе, работники ползают в нём по колено. Никому нет дела. Зарплату не выплачивают, договоров не выдают, как и расчетных листов, - написала Варя Гнутова в социальных сетях.

Девушка сообщила, что в конце октября директор предприятия продал скот и картошку за наличный расчёт, а сам вышел в отпуск с последующим увольнением, оставив ферму в ужасном состоянии, ко всему прочему не выдал зарплату работникам за две вахты.

Фото: сообщество в соцсетях "Доска позора Коми"

- Клетки для телят не побелены. Ветеринарный врач на ферме отсутствует, коровы больные, большинство безногие, - пишет Варя.

После данного сообщения, специалисты регионального Минсельхоза оперативно выехали в хозяйство для проверки сигнала.

Фото: Минсельхоз Коми

По словам министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Дениса Шаронова, животные находятся в удовлетворительном состоянии. По результатам предварительной проверки информация о финансовых нарушениях не подтвердилась. Все средства проходят через необходимый учёт.

Министр отметил, что ферма действительно старая. Фонды предприятия сильно изношены и требуют обновления.

На сельхозпредприятии был сломан насос для навозоудаления. Минсельхоз Республики Коми подключился к решению возникшей проблемы – найдены необходимые запчасти для его ремонта. На сегодняшний день скопившиеся отходы убраны.

Гневные посты о работе фермы уже появлялись в конце августа, тогда работники заявляли, что «в адских мучениях гибнут животные, а доярки живут без зарплаты, подвергаются постоянным унижениям и побоям». В качестве подтверждения прилагались фото истощенных коров. Сообщалось, что животных не лечат, не проводят обследования, а на ферме разошлась инфекция, нарушены правила кормления коров.

Тогда информация о массовой гибели скота не подтвердилась. Нарушений технологии кормления и поения животных не выявлено, ноо подтвердился факт нарушения технологии содержания откормочного поголовья бычков в загоне возле фермы.

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