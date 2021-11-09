«Псы растаскивают человеческие останки»: власти Емвы обвинили в безразличии к обнаженным захоронениям в черте города

Фото: со страницы Игоря Сажина

Известный правозащитник из Сыктывкара, историк Игорь Сажин опубликовал на своей странице в соцсетях итоги экспедиции в Княжпогостский район. В районе дома по улице Волгоградской 15 была обнаружена настоящая братская могила.

- Сегодня завершали Княжпогостскую экспедицию. И как только мы увидели этот карьер (озеро) и стали осматривать обнажения, тут же увидели человеческие кости. Множество следов собак, видно, что ямы роют собаки в поисках человеческих костей. Кости идут и идут... а город Емва рядом живет своей жизнью и не хочет замечать этого страшного привета из прошлого, - рассказал Игорь Сажин.

Фото: со страницы Игоря Сажина

Ранее местные жители сообщали историку, что на границе Емвы в карьере у леса периодически находят человеческие останки. По мнению автора поста, власти ничего не делают, чтобы исследовать кости или как-то облагородить место, или хотя бы перезахоронить страшные находки.

Фото: со страницы Игоря Сажина

Историк рассказал «Комсомольской правде в Коми», что весной этого года в этом же месте уже находили человеческие останки, тогда они были переданы Следственному комитету. Экспертиза правоохранителей установила, что кости и правда принадлежат людям, гибель которых датируется примерно 30-50 годами прошлого века.

Фото: со страницы Игоря Сажина

- Тогда на месте Емвы находились лагеря для репрессированных. Было ли это гражданское кладбище или для заключенных, я не могу сказать. Но, судя по предыдущей экспертизе, найденные нами останки тоже относятся к периоду тех годов, - прокомментировал Игорь Сажин.

Как подчеркнул правозащитник, человеческие останки экспедиторы с места не изымали, но в прокуратуру было направлено ходатайство о проверке.

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