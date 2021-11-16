В Коми мужчины обогнали дам по интересу к шопингу

Фото предоставлено компанией Мегафон.

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес жителей Коми ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,7 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 52% абонентов компании в Республике Коми. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория сайта в период акции увеличилась на 51% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился СберМегаМаркет с ростом в 26%. Тройку лидеров замкнул Wildberries с показателем в 20%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались 61% жителей Коми, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей. Далее следуют книги и продукция для спорта, на которые пришлось по 5%. Менее всего покупали ювелирные украшения, а также парфюмерию и косметику.

Онлайн-шопинг стал более привлекательным для мужчин региона. В дни распродаж представителей сильного пола в сети оказалось в 1,5 раза больше, чем женщин. При этом дамы дольше находились на сайтах и скачали на 15% трафика больше.

Помимо столицы региона Сыктывкара, чаще других приобретали онлайн-товары в Ухте, Воркуте, Емве, Усинске и Сосногорске. В целом по стране самый высокий рост интереса к шопингу продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.