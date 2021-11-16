«Легче жить, когда есть цель»: в Коми инвалид-колясочник ведет вдохновляющий видеоблог, который полностью изменил его жизнь

Мало того, что сельский житель – интересный рассказчик, но и человек удивительной выдержки. 10 лет назад Сергей лишился возможности ходить, но не отчаялся. Фото: личный архив.

Истории о природе, рыбалке, односельчанах, вкусной коми кухне и иногда непроходимых сельских дорогах: уроженец Нившеры Сергей Михайлов ведет уютный видеоблог о жизни в деревне. Подписчики заходят на его канал и, как выражается молодежь, «залипают». Мало того, что сельский житель – интересный рассказчик, но и человек удивительной выдержки. 10 лет назад он лишился возможности ходить, но не отчаялся. Теперь через блог пытается донести до всех – не стоит сдаваться и унывать, правильнее научиться замечать красоту в каждом дне.

По капле силы отнимала

В первый раз Сергей столкнулся с болезнью в армии. Здоровый парень, который на охоте мог пройти несколько десятков километров в день, стал неожиданно уставать после незначительных нагрузок. В одном из армейских медцентров поставили диагноз – прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. Сергей демобилизовался, вернулся на родину и вздохнул с облегчением – болезнь перестала беспокоить.

В первый раз Сергей столкнулся с болезнью в армии. Здоровый парень, который на охоте мог пройти несколько десятков километров в день, стал неожиданно уставать после незначительных нагрузок. Фото: личный архив.

– Я зажил обычной жизнью: часто ходил по ягоды-грибы, наматывал километры на охоте. Рано радовался. На второй год после армии во время стройки дома для своей молодой семьи началось обострение, а еще через два года получил группу инвалидности, – вздыхает мужчина. Вялотекущая болезнь каждый год по капле отнимала силы в мышцах. В инвалидное кресло Сергей сел в 2011 году – почти через два десятилетия после первой встречи с болезнью.

– Три года я не был готов показаться на улице, даже во двор не выходил, стеснялся своего нового статуса. Я бы сидел еще долго, если бы не обратил внимание на YouTube-канал с миллионными просмотрами об охоте хорошего приятеля Олега Михайлова. В какой-то момент в голове мелькнула мысль, что хочу попробовать силы в блоге. Но с чего начать? И кто вообще меня будет смотреть? – вспоминает мужчина.

Иногда промелькнет мысль: «О боже, Сергей, ты же на всю жизнь прикован к коляске!», но чаще всего я просто забываю о своей болезни в круговерти дел и забот». Фото: личный архив.

Первые шаги

В 2014 году Сергей нарушил свое заточение и отправился ловить плотву. Спустя какое-то время завел видеоканал «Серегины рассветы», где опубликовал первый ролик о прогулке вдоль речки.

Откуда такое название канала? Окна на кухне у Сергея выходят на восток, и зимой блогер часто пьет чай по утрам и наблюдает за ярко-красным рассветом в ореоле мороза. В тепле и уюте – и так хорошо. «В памяти этот момент засел, так и родилось название», – объясняет Сергей.

– Первые видео казались мне полнейшей катастрофой. Сниму выпуск, потом сижу монтирую – и понимаю, что надо удалить просто все. Так, прежде чем попасть на канал, видео проходило несколько степеней самоцензуры, – говорит мужчина.

Окна на кухне у Сергея выходят на восток, и зимой блогер часто пьет чай по утрам и наблюдает за ярко-красным рассветом в ореоле мороза. Фото: личный архив.

Сначала мужчина решил показать трудности и радости быта инвалида-колясочника в глубинке. Однако встретился с неоднозначной реакцией аудитории – многие посчитали, что мужчина приукрашивает действительность, и обижались на слово инвалид.

– Я стараюсь относиться к этой теме проще и учу этому других, – рассказывает мужчина. Устав от негатива, Сергей сконцентрировался на другой близкой ему теме – жизни в деревне, и не прогадал. Сельский быт притянул на его канал много позитивных и неравнодушных зрителей.

Любимые люди

Одна из главных героинь – любимая супруга Мария. В роликах она печет вкусности, показывает деревенские красоты и сопровождает мужа на прогулках. Выросли они в одном селе. Однажды Сергей заприметил девушку на сельской дискотеке, а на другой день как будто случайно остановился у ее дома, когда проезжал мимо на мотоцикле.

Любимая супруга Мария – самая большая награда в жизни Сергея. Фото: личный архив.

– Я попросил маму Маши позвать ее, она вышла – и с тех пор мы неразлучны. Спустя годы прокручиваю в голове этот момент. А если бы не остановился у ее дома? А если бы мамы Маши не была во дворе и не позвала ее? И становится страшно, что все могло бы не случиться. Потому что Маша – моя самая большая награда в жизни. Без супруги и дочек я бы не пережил трудности, – делится Сергей.

Самое любимое видео блогера на канале – выпуск про родителей, которые в феврале отпраздновали 64 года со дня свадьбы. Иногда он открывает и пересматривает его, радуясь, что благодаря видео удалось сохранить важные мгновения семейного тепла.

Одно из самых просматриваемых видео на канале – ролик о том, как Сергей катается на коляске по селу и беседует с местными жителями, которым иногда приходится шагать пять километров до магазина за хлебом из-за протяженности сельской местности.

Мужчина признается – деревенская тема действительно бездонна. Сергею хочется рассказать о ней миру, потому что время неумолимо, по его мнению, еще 20 лет – и деревня может кануть в лету. Поэтому так важно показать простых деревенских жителей: и талантливых сельских самородков, и свидетелей важных исторических дат, и ветеранов, чтобы сохранить о них память.

Легче жить, когда есть цель. Фото: личный архив.

Подписчики = друзья

В настоящее же время общее количество просмотров на канале приближается к миллиону. Но было время, вспоминает Сергей, когда он радовался десяти просмотрам и одному новому подписчику в неделю. Блогер подключил монетизацию и теперь зарабатывает на своем творчестве деньги. Но это по-прежнему не самоцель, а, скорее, приятный бонус.

– Смотрят видео не только в Коми, России, но и за границей. Так, подписчица из Латвии прислала 50 евро, на которые я построил мосточки вокруг озера, где рыбачу. Еще одна подписчица из Германии уже стала другом семьи – постоянно присылает посылки с диковинными продуктами из-за границы, – улыбается мужчина.

Сергей – заядлый рыбак. Фото: личный архив.

Однажды из строя внезапно вышел аккумулятор на коляске, за день-другой люди собрали 12 тысяч рублей, а затем бизнесмен из Москвы пообещал выслать нужный аккумулятор совершенно бесплатно.

– Тогда я с разрешения подписчиков потратил освободившиеся деньги на противоскользящее покрытие для пандуса. Я до сих пор не верю, что такое возможно, что люди могут так взять и прислать посылку, деньги. Спасибо всем огромное за поддержку, – благодарен Сергей.

Сергей подчеркивает, что если хотя бы один отчаявшийся в жизни человек после просмотра его видео захочет изменить ее к лучшему – выйти из дома, вдохнуть воздух полной грудью и понять, что не все так плохо, – значит, канал существует не зря.

– Без супруги и дочек я бы не пережил трудности, – делится Сергей. Фото: личный архив.

От первого лица

«Ведение блога обязывает. Подписчики ждут видео. Это дисциплинирует, держит в тонусе, и каждый раз подкидывает новые задачи. Сделать пандус, чтобы выезжать из дома и снимать видео? Сделано. Смастерить мосточки, чтобы рыбачить? Готово. Легче жить, когда есть цель. Иногда промелькнет мысль: «О боже, Сергей, ты же на всю жизнь прикован к коляске!», но чаще всего я просто забываю о своей болезни в круговерти дел и забот».

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