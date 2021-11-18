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Общество18 ноября 2021 14:00

Видеорегистратор сыктывкарки запечатлел падение метеорита

Пик метеорного потока Леониды с 17 по 18 ноября лицезрели несколько регионов России
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре местная жительница засняла на видеорегистратор падение метеорита. Интересное явление наблюдают по всей стране – в Коми-Пермяцком округе Пермского края, Удмуртии, Марий Эл и Казани.

По сообщению официального сайта Московский планетарий, в ночь с 17 на 18 ноября проходил пик метеорного потока Леониды. Леониды — очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с.

Проезжая на машине, водитель заметила в небе светящийся объект, который словно упал с неба, засиял яркой вспышкой и исчез. Видеорегистратор на автомобиле помог заснять это удивительное и редкое явление.

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