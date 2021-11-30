Сыктывкар превращается в город-сугроб

Испанский стыд Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Последние дни календарной осени ознаменовались обильным снегопадом и метелями. Сыктывкар буквально потонул в снежных завалах. В редакцию «КП-Коми» обратился постоянный читатель, который прислал нам с десяток фотографий снежного царства. Поделимся с вами.

Чужая колея Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Тропа, тропка, тропиночка Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Редакция намерено не отмечает адреса, где сделаны фото. Да и зачем, это центр столицы снега, и горожане и, тем более, сотрудники мэрии с одного взгляда узнают эти места.

Они лежали дружно в ряд Фото: Елена СЕРГЕЕВА

В снежном капкане Фото: Елена СЕРГЕЕВА

В Сыктывкар - за снегом! Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Внедорожник - наше все Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Зимняя фантазия Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Мнение автора прогулки, конечно, субъективно, и коммунальщики Сыктывкара с ним наверняка жарко поспорили бы.

Испанский стыд Фото: Елена СЕРГЕЕВА

«Белое» золото Сыктывкара Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Как рапортуют коммунальщики, непогода делает свое недоброе дело.

- Подразделения предприятия переведены на усиленный режим работы, отчитывается директор МКП "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев. - На линии работает 41 единица уборочной техники и 56 работников ручного труда.

Сыктывкарская каша-малаша Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Много ли это или мало для Сыктывкара, судить не беремся. Но самая эпичное в сообщении коммунальщиков то, что "уборку осложняет метель – почищенные участки через час-полтора снова заметает снегом".

Переводится это примерно так: убирать снег нам мешает снег. Ну как тут не улыбнуться)

Люблю гулять по городу сугробов Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Снега много не бывает Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Так выглядит центр столицы региона Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Народная тропа к памятнику букве Ö Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Если у вас, дорогие читатели, есть фото, которые вы бы хотели добавить к этому материалу, публикуйте их в комментариях. Поддержим мэрию в ее героической борьбе с зимой.

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