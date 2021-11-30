Сыктывкар превращается в город-сугроб

Испанский стыд
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Последние дни календарной осени ознаменовались обильным снегопадом и метелями. Сыктывкар буквально потонул в снежных завалах. В редакцию «КП-Коми» обратился постоянный читатель, который прислал нам с десяток фотографий снежного царства. Поделимся с вами.
Чужая колея
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Тропа, тропка, тропиночка
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Редакция намерено не отмечает адреса, где сделаны фото. Да и зачем, это центр столицы снега, и горожане и, тем более, сотрудники мэрии с одного взгляда узнают эти места.
Они лежали дружно в ряд
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
В снежном капкане
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
В Сыктывкар - за снегом!
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Внедорожник - наше все
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Зимняя фантазия
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Мнение автора прогулки, конечно, субъективно, и коммунальщики Сыктывкара с ним наверняка жарко поспорили бы.
Испанский стыд
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
«Белое» золото Сыктывкара
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Как рапортуют коммунальщики, непогода делает свое недоброе дело.
- Подразделения предприятия переведены на усиленный режим работы, отчитывается директор МКП "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев. - На линии работает 41 единица уборочной техники и 56 работников ручного труда.
Сыктывкарская каша-малаша
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Много ли это или мало для Сыктывкара, судить не беремся. Но самая эпичное в сообщении коммунальщиков то, что "уборку осложняет метель – почищенные участки через час-полтора снова заметает снегом".
Переводится это примерно так: убирать снег нам мешает снег. Ну как тут не улыбнуться)
Люблю гулять по городу сугробов
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Снега много не бывает
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Так выглядит центр столицы региона
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Народная тропа к памятнику букве Ö
Фото: Елена СЕРГЕЕВА
Если у вас, дорогие читатели, есть фото, которые вы бы хотели добавить к этому материалу, публикуйте их в комментариях. Поддержим мэрию в ее героической борьбе с зимой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Коми преподнесет неприятный сюрприз
Жителей экстренно предупреждают об опасных явлениях (подробности)