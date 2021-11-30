На месторождении ЛУКОЙЛ-Коми с успехом применили инновационную технологию бурения

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Скважину на Баяндыском месторождении пробурили на обсадной колонне, при этом построив секцию длиной более 1700 метров – самую длинную в России.

В рамках проекта по оптимизации и повышению технико-экономических показателей в ЛУКОЙЛ-Коми успешно провели опытно-промышленные работы по внедрению технологии бурения на обсадной колонне с извлекаемой пилотной компоновкой низа бурильной колонны. Эта технология компании Schlumberger носит название Allegro CD.

Ее применение в сложных горно-геологических условиях позволяет решить многие задачи по оптимизации процессов строительства скважины, а также избежать различных рисков, возникающих при применении стандартных способов бурения. Например, таких, как риск недохождения обсадных колонн до проектной глубины из-за неустойчивых пород.

Строительство скважины на Баяндыском месторождении с применением Allegro CD заняло чуть более десяти суток. Для сравнения, при традиционном методе бурения этот путь занимает в среднем свыше 14 суток. То есть скважины на обсадных колоннах можно строить гораздо быстрее.

Уникальность и одновременно сложность работ заключалась в том, что удалось пробурить наклонно-направленную скважину, что было одним из условий опытно-промышленных работ.

ЛУКОЙЛ-Коми стало первым среди нефтедобывающих предприятий компании «ЛУКОЙЛ», где провели работы по наклонно-направленному бурению на обсадной колонне 245 мм по технологии Allegro CD. Построенная с ее помощью секция в 1769,4 метров на сегодня является самой длинной в России. Среди позитивных итогов – и повышение технико-экономических показателей: бурение на обсадной колонне позволило исключить из технологического процесса шаблонирование скважины и сам спуск колонны. Это значительно экономит время и силы.