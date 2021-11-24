Открой рот, Сыктывкар! В столице Коми выберут лучшего «читчика»

Скоро жители республики узнают, кто станет лучшим «читчиком» Сыктывкара 2021 года. Фото: архив ЮБРК.

Отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот» пройдет в Юношеской библиотеке Республики Коми 27 ноября. Подробности мероприятия рассказали специалисты библиотеки.

Лотерея и интрига

Юношеская библиотека Коми в шестой раз станет организатором регионального отборочного тура в Сыктывкаре при поддержке ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». Официальный партнёр – стриминговый сервис аудиокниг «STORYTEL». Чемпионат планируется провести более чем в 200 городах России, а также в США, Аргентине, Франции, Англии, Германии, Грузии, Чехии, Эстонии, в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

По правилам Чемпионата, конкурсант получает конверт с неизвестной книгой, вскрывает его, зачитывает имя автора и название и через секунду начинает читать незнакомый текст, заложенный закладкой. Жюри оценивает не только артистизм, эмоциональность и понимание текста, но и правильную расстановку ударений, логические паузы и погружение в материал. Подготовиться заранее практически невозможно, так как выбор книги – лотерея, и интрига сохраняется до самого конца состязания. Победитель получает в подарок приз от партнеров мероприятия.

Сыктывкарский пенсионер Вячеслав Балагуров - дважды победитель Чемпионата в столице Коми. Фото: архив ЮБРК.

«Сложно, но интересно»

Пандемия не стала помехой для энтузиастов чтения и любителей литературы. Интернет подарил чемпионату международный статус и возможность сотням русскоязычных людей по всему миру принять участие в проекте.

– Мы рады, что несмотря ни на что, нам удалось завершить сезон 2020-2021 на Красной площади, и я верю, что и в этом году никакой вирус не сможет помешать хорошим людям читать хорошие книги, – уверен основатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов.

В этом году литературное состязание возвращается в офлайн-формат и состоится вживую. Компетентное жюри, в состав которого вошли победители Чемпионата прошлых сезонов: пенсионер Вячеслав Балагуров, учитель-словесник Наталья Крылова и журналист Елизавета Морохина.

– В этом году Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» отметил 10-летие. В Юношеской библиотеке мы проводим отборочные туры для читающих людей республики с 2016 года. Мы с нетерпением ждем тех, кто хочет попробовать свои силы в выразительном чтении. Декламировать незнакомые произведения и передавать при этом эмоциональную или информационную составляющую сложно, но интересно. Желаем всем удачи! – напутствует директор ЮБРК Ольга Винниченко.

За победу и право представить Республику Коми на федеральном полуфинале в Архангельске будут бороться ценители литературы в возрасте от 18 лет. Финал Чемпионата состоится летом 2022 года в Москве на Красной площади. Регистрация открыта в группе «Открой Рот, Сыктывкар» до 27 ноября!

«Победа над собой»

Победитель Чемпионата 2019 года Наталья Крылова: «Когда-то, когда я была гадким и косноязычным утёнком, меня сильно обидели, сказав, что мне нет места на сцене. Эту боль я носила в себе долгие годы, пытаясь её заглушить. С низкой, по земле волочащейся самооценкой, злясь прежде всего на себя, я ватными ногами шла на конкурсы чтецов, выходила на сцену... В полуобморочном состоянии провела свой первый урок в вечерней школе для тех, кому было далеко за двадцать.

Учитель русского языка и литературы Наталья Крылова, победитель Чемпионата 2019 года. Фото: архив ЮБРК.

Теперь я знаю, самая тяжёлая работа – это работа над собой… Но она стоит того, чтобы однажды осознать: да, я сделал это! Это называется победа. Победа над своими комплексами. Победа над собой».

Вход для болельщиков свободный, требуются маски. Адрес библиотеки: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 78. Группа ВК: vk.com/or_sykt

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