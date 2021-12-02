В пандемию жители Коми закупились «умными» устройствами для дома

Фото предоставлено компанией Мегафон

В Коми с начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 18% в натуральном выражении и 25% в денежном. Специалисты компании объясняют интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года в МегаФоне фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории. Первый - с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в период нерабочих дней в мае и октябре.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. В Коми такие гаджеты заняли самую большую долю продаж – 72%, что на 10% больше среднероссийского показателя. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, далее следуют Яндекс.Станция Лайт и JBL Link Portable.

В тройку самых покупаемых товаров у жителей нашего региона также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 13%. Высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 8,7%. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.

В Коми за неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 6% до 4308 рублей. В целом по России показатель немного выше и составляет 4671 рубль. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона в регионе пришлось 87% продаж, против 13% в интернет-магазине.