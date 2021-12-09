МегаФон построит самую большую корпоративную сеть для СИБУРа

В МегаФоне отмечают, что проект с СИБУРом станет самым масштабным

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России. Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». Бесшовное покрытие будет организовано с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить ёмкость сети, предоставить резервирование и широкий охват покрытия. PLTE также будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», - сообщил Василий Номоконов, член правления – исполнительный директор СИБУРа.

По оценке эксперта, даже с существующими технологиями передачи данных цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте нескольких лет составит свыше 59 млрд рублей.

В МегаФоне отмечают, что проект с СИБУРом станет самым масштабным.

«Все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети», – комментирует Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона.

Плюсы PLTE – скорость и мобильность при полном соблюдении всех требований информационной безопасности. К примеру, СИБУР сможет использовать на предприятиях взрывозащищённые смартфоны как универсальный инструмент коммуникации, заменяющий традиционную радиосвязь, чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.

Стороны также отмечают, что платформа связи на базе технологии LTE позволит еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT устройства и рабочие станции.

Запуск подобных корпоративных сетей возможен для предприятий разных сфер промышленности, в том числе находящихся на территории Республики Коми.