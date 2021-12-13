Бегущий в тишине: выступающий за Коми легкоатлет плохо слышит с самого рождения, но это не помешало ему стать заслуженным мастером спорта

Илья плохо слышит с рождения и воспринимает многоголосие мира с помощью слухового аппарата. Тем не менее, в спорт он окунулся с головой с самого детства. Фото: личный архив.

В этом году Илья Аксенов привез из Польши в Коми золото и серебро с Чемпионата мира среди глухих и слабослышащих спортсменов. Впереди у легкоатлета Сурдлимпийские игры в Бразилии – самые важные игры для спортсменов с нарушениями слуха. В перерыве между тренировками, которые проходят почти каждый день, Илья рассказал, за что полюбил легкую атлетику, правда, не с первого раза, зачем занимается жестовым пением и что ждет от главного соревнования жизни – Сурдлимпиады.

Про королеву спорта

Илья плохо слышит с рождения и воспринимает многоголосие мира с помощью слухового аппарата. Тем не менее, в спорт он окунулся с головой с самого детства. Иногда из-за его особенности ему приходилось терпеть издевки ребят со двора, а вот от товарищей по спорту – никогда. Илья пробовал себя во многих областях, но в «королеву спорта» – легкую атлетику – влюбился далеко не сразу: одновременно занимался настольным теннисом, плаванием, каратэ и футболом в родном Орле.

– Для меня важно быть всегда первым. С возрастом статус чемпиона становится все тяжелее удерживать, но в тройке сильнейших мне надо быть обязательно, потому что это не только делает тебя сильнее в спорте, но и по жизни, – говорит Илья. Фото: личный архив.

Второй шанс легкой атлетике он дал в возрасте, который считается критическим для начала профессиональной спортивной карьеры, – Илья пришел в манеж накануне 18-летия. Спортсмен рассказывает, что после динамичного командного футбола бег ему сначала «не зашел». Но когда разобрался, в чем кайф, то уже было не остановить: через семь месяцев тренировок Илья стал пятым на Первенстве России среди глухих.

– Я хотел доказать тем, кто говорил, что в таком возрасте ничего не достичь, что это не так. Возможно все, – делится спортсмен.

До успеха Илье пришлось столкнуться с дискомфортом – он учился в школе для слабослышащих и всегда занимался спортом среди ребят с нарушениями слуха. Однако на первых крупных соревнованиях в манеже не было четкого разделения среди миров слышащих и неслышащих, поэтому парню пришлось адаптироваться. Трудности дали толчок к профессиональному росту.

Особое место в жизни спортсмена занимает музыка. Илья любит творчество Майкла Джексона, да и сам увлекается пением. Правда, жестовым. Фото: личный архив.

– Через год интенсивных занятий я решил, что поступлю в школу олимпийского резерва, которая находилась на базе легкоатлетического манежа. Я понимал, что мне нужно поймать нужный ритм жизни и полностью окунуться в новую для меня атмосферу, – вспоминает спортсмен.

Про тренировки и неудачи

После первых соревнований прошло 13 лет. За это время Илья стал заслуженным мастером спорта международного класса, чемпионом Европы, чемпионом мира и членом команды сразу двух сборных: родной Орловской области и Республики Коми. Спортсмен приносит очки обоим регионам, что в легкой атлетике является довольно распространенным явлением.

– В Коми я часто бываю по работе, здесь живут очень хорошие люди. Мне даже показалось, что они добрее и приветливее, чем в родной области, – улыбается Илья.

После первых соревнований прошло 13 лет. За это время Илья стал заслуженным мастером спорта международного класса, чемпионом Европы, чемпионом мира и членом команды сразу двух сборных: родной Орловской области и Республики Коми. Фото: личный архив.

В соревновательный период у спортсмена тренировки проходят каждый день, кроме воскресенья. В период межсезонья – много упражнений на укрепление связок и общую функциональную подготовку. Несмотря на нагрузки, спортсмен не помышляет о перерыве от большого спорта.

– Один раз после чемпионата мира в Эстонии думал бросить атлетику. До 2018 года я бегал только короткие дистанции (60, 100, 200 метров), а на том соревновании была «проба пера» 400 метров, мечтал взять золото в эстафете на этой дистанции, но не сложилось. Тогда в сердцах решил, что вернусь домой и покончу со спортом. К счастью, грустные мысли оставили. Я невероятно люблю свою работу, она как наркотик – бросить невозможно. Кстати, уже через год я-таки взял золото в эстафете по 400 метров, – делится Илья.

Впереди у легкоатлета Сурдлимпийские игры в Бразилии – самые важные игры для спортсменов с нарушениями слуха. Фото: личный архив.

Про мечту

Для спортсменов с ограничениями слуха существует своя Олимпиада – Сурдлимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Бразилии. Для Ильи Сурдлимпиада станет уже третьей в карьере. И две уже прошедшие оставили ярчайший след в памяти. Так, в 2013 году в Болгарии спортсмен стал 5 из 79 спортсменов на дистанции 100 метров и четвертым в эстафете 4×100 метров. А в 2017 году в Турции на эстафете товарищи уронили палочку на одном из первых этапов, поэтому до спортсмена она не дошла.

– После первой Сурдлимпиады приходил в себя полгода, после второй – почти два года. Смириться с тем, что не взял медаль на главных соревнованиях в жизни, тяжело. Но впереди Сурдлимпиада в Бразилии, и мечта попасть на пьедестал почета неизменна, – делится парень.

Про музыку и увлечение

Особое место в жизни спортсмена занимает музыка. Илья любит творчество Майкла Джексона, да и сам увлекается пением. Правда, жестовым, которым начал заниматься еще в школе.

– Оно научило меня быть увереннее в себе – приходилось выступать на сцене перед большой аудиторией. Жестовое пение – мое хобби и отдушина, оно успокаивает. Правда, из-за тренировок и подготовок к соревнованиям не могу уделять ему много времени, – делится парень.

Через 10 лет спортсмен видит себя тренером или чиновником от спорта. Мечта-максимум –открыть в родном регионе спортшколу для слабослышащих детей, так как атлет на своем примере знает, как сложно адаптироваться в спорте ребятам со слуховыми проблемами. Кстати, в Коми Илья часто выступает наравне со слышащими.

Кстати, во всех крупных соревнованиях для глухих у спортсменов обязательно проверяют слух, который должен констатировать потерю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. Использование слуховых аппаратов и других техсредств во время соревнований не разрешается.

– Выступать наравне возможно, а вот быть быстрее не всегда получается. Возможно, неким самородкам подвластно быть быстрее здоровых по слуху людей, но это уникумы, которые рождаются раз в 200 лет, – улыбается спортсмен. Пока же Илья продолжает активно тренироваться накануне летних Сурдлимпийских игр: «Бег для меня – это смысл жизни, поэтому времени на него никогда не жалко».

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