История Сергея Прокофьева увлекла сыктывкарского зрителя в путешествие во времени

Автор проекта Ольга Мойсеевич. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Вчера, 12 декабря, история одного из наиболее значительных и репертуарных композиторов XX века увлекла сыктывкарского зрителя в невероятное путешествие во времени. Концерт, организованный в рамках проекта «Музыкальные истории» на сцене Театра оперы и балета Коми, был посвящен 130-летию со дня рождения русского и советского композитора, пианиста, дирижёра, музыкального писателя, шахматиста первой категории, гениальной и разносторонней личности Сергея Прокофьева.

Масштаб исполнения

Автор проекта, а также его ведущая Ольга Мойсеевич погрузила зрителя в уникальную судьбу выдающегося композитора. Со сцены прозвучали как всемирно известные, так и малознакомые произведения Сергея Прокофьева. Концерт поразил своим масштабом и разнообразностью исполнений. Слушатели лицезрели не только виртуозную фортепианную и оркестровую игру, но и вокальные исполнения сложнейших самостоятельных произведений и сцен из опер.

Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Солистами стали уже известные зрителю по прошлым «Музыкальным историям» артисты Ольга Сосновская, Елена Ардуванова и Татьяной Ветошкина, а также юные таланты: студент республиканского Колледжа искусств Захар Тасчи и ученица Гимназии искусств при главе Коми Аделина Выборова.

Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Вокальное восхищение

Зал слушал потрясающую музыку, прикрыв глаза и затаив дыхание. Оградившись от суеты и забот, уносился в совершенно другую стихию. Но больше всего людей поразили и заинтересовали вокальные номера. Каждый раз при появлении солистов зрители с восхищением рассматривали необычные наряды, лица обладателей прекрасных голосов. Они проживали вместе с актерами сцены из опер, прочувствовали эмоции, переданные в ариях, восхитились мастерством профессионального исполнения и вдохновились от завершающего концерт хора.

Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

В конце концерта театралы бурно рукоплескали всем исполнителям и участникам, среди которых ярче всего сияли солистка театра Дарья Гапонова и заслуженный артист Республики Коми Михаил Журков, исполнивших арию из оперы «Огненный ангел».

Зрители на сцене

Приятно удивило сценическое оформление концерта. Все начиналось с классических тонов: минимализм, строгие костюмы, памятные черно-белые фотографии и портреты. Но чем дальше углублялись в историю Сергея Прокофьева, тем ярче кипела жизнь на сцене.

Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Ставились маленькие сценки во время рассказов ведущей, на большом экране высвечивались красочные тематические картинки, а иногда и целые пейзажи, поражающие своей красотой. Зрителя позабавили артисты на сцене, изображавшие зрителя, во время номера из балета «Ромео и Джульетта». Яркие образы были представлены во время исполнения марша из балета «Любовь к трем апельсинам»: солистка была одета в ярко-красный костюм и затейливую праздничную маску, скрывающую лицо.

Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Кстати

Организаторы не забыли позаботиться о досуге зрителей и во время антракта: в холле зала на экранах телевизоров были выставлены видео учащихся и выпускников гимназии искусств с их обращениями Сергею Прокофьеву: будь то либо игровое письмо, либо официальное обращение, либо маленькая оригинальная сценка.

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