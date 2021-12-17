Т Плюс консолидирует активы в Республике Коми

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Группа «Т Плюс» консолидирует генерирующие и теплосетевые активы в республике Коми в новое предприятие - ООО «Комитеплоэнерго». В него войдут Интинская ТЭЦ, Сосногорская ТЭЦ, Ухтинские и Сыктывкарские тепловые сети, а также ООО «Воркутинские ТЭЦ».

Предприятие заработает в середине 2022 года. Централизация управленческих процессов в регионе обеспечит эффективную работу мощностей и надежное теплоснабжение потребителей. Также это позволит завершить реновацию и газификацию интинского теплового узла.

«За последние пять лет «Т Плюс» вложила 5,7 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Коми. Половина этой суммы направлена на газификацию воркутинских энергообъетов. Сейчас компания нацелена на дальнейшее развитие своих активов в регионе, поэтому создает единый центр управления ими непосредственно в республике, также это укрепит и усилит сотрудничество с региональными властями», - отметил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Мы заинтересованы в комплексном развитии всех жизненно важных систем в отрасли ЖКХ республики. Мы тесно сотрудничаем с теми компаниями, которые отвечают за них. Новая организация в контуре Т Плюс поможет нам сообща решать, как стратегические, так и тактические вопросы развития теплоснабжения региона», - отметил глава Республики Коми Владимир Уйба.