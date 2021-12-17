В сельских районах Коми обновили телеком-инфраструктуру

Фото предоставлено компанией МегаФон
МегаФон провел модернизацию сети в 16 малонаселенных пунктах Республики Коми. Инженеры запустили новые базовые станции, которые обеспечат более широкую зону покрытия и увеличат пропускную способность сети. Улучшение качества мобильных сервисов почувствуют 4,5 тысячи сельчан.
Работы по замене оборудования проведены в Койгородском, Княжпогостском, Прилузском, Троицко-Печорском, Удорском и Усть-Вымском районах. Часть территорий находится на расстоянии 400-500 километров от Сыктывкара. Самым малочисленным населенным пунктом, где оператор модернизировал сеть, стало село Куръя. Здесь проживает менее ста человек. В самом многочисленном поселке насчитывается чуть более пятисот жителей.
«Мы понимаем, как важно жителям за пределами городов получать цифровые услуги в полном объеме: звонить родным и близким в любую точку мира, записываться онлайн в государственные и медицинские ведомства, обмениваться фото и видео в мессенджерах и социальных сетях. При этом пожелания были непосредственно и от самих жителей, на которые компания оперативно реагирует, тем самым улучшая качество жизни в селах и деревнях», - отметил директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.
Список населенных пунктов, где улучшено качество связи:
Койгородский район: п. Вежью
Княжпогостский район: п. Мещура,
Прилузский район: д. Оньмесь п. Ваймес
Троицко-Печорский район: п. Знаменка, с. Куръя
Удорский район: с. Буткан, с. Большая Пучкома, с. Важгорт, с. Ёртом, с. Кривое, с. Чупрово, с. Глотово, с. Чернутьево, д. Муфтюга
Усть-Вымский район: п. ИльяШор