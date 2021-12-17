В сельских районах Коми обновили телеком-инфраструктуру

Фото предоставлено компанией МегаФон

МегаФон провел модернизацию сети в 16 малонаселенных пунктах Республики Коми. Инженеры запустили новые базовые станции, которые обеспечат более широкую зону покрытия и увеличат пропускную способность сети. Улучшение качества мобильных сервисов почувствуют 4,5 тысячи сельчан.

Работы по замене оборудования проведены в Койгородском, Княжпогостском, Прилузском, Троицко-Печорском, Удорском и Усть-Вымском районах. Часть территорий находится на расстоянии 400-500 километров от Сыктывкара. Самым малочисленным населенным пунктом, где оператор модернизировал сеть, стало село Куръя. Здесь проживает менее ста человек. В самом многочисленном поселке насчитывается чуть более пятисот жителей.

«Мы понимаем, как важно жителям за пределами городов получать цифровые услуги в полном объеме: звонить родным и близким в любую точку мира, записываться онлайн в государственные и медицинские ведомства, обмениваться фото и видео в мессенджерах и социальных сетях. При этом пожелания были непосредственно и от самих жителей, на которые компания оперативно реагирует, тем самым улучшая качество жизни в селах и деревнях», - отметил директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Список населенных пунктов, где улучшено качество связи:

Койгородский район: п. Вежью

Княжпогостский район: п. Мещура,

Прилузский район: д. Оньмесь п. Ваймес

Троицко-Печорский район: п. Знаменка, с. Куръя

Удорский район: с. Буткан, с. Большая Пучкома, с. Важгорт, с. Ёртом, с. Кривое, с. Чупрово, с. Глотово, с. Чернутьево, д. Муфтюга

Усть-Вымский район: п. ИльяШор