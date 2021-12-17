В ЛУКОЙЛ-Коми посвятили в нефтяники молодых специалистов

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В штат сотрудников структурных подразделений предприятия приняты 55 молодых работников из Коми и Ненецкого округа. Специально для них в Усинске и Ухте организовали мероприятия с традиционным символическим помазанием нефтью.

Год назад это традиционное для ЛУКОЙЛ-Коми событие пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений. Поэтому его возобновление в безопасном формате стало одновременно долгожданным и волнительным. Церемония посвящения, прошедшая в Усинске, объединила новобранцев из центрального офиса ЛУКОЙЛ-Коми, территориальных производственных предприятий «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», Усинского газоперерабатывающего завода и Управления производственно-технической комплектации.

– Посвящение в нефтяники – хорошая традиция нашей Компании, – отметил в приветственном слове первый заместитель генерального директора – главный инженер ЛУКОЙЛ-Коми Дмитрий Баталов. – Я очень рад, что свою трудовую деятельность вы начинаете в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Месторождения, которые разрабатывает ЛУКОЙЛ-Коми, уникальны по запасам и сложны в разработке. И эти трудности ставят перед нами большие задачи: извлекая трудные запасы, мы находим очень интересные решения при добыче каждой тонны нефти. Желаю вам, чтобы знания, которые вы получили на учебной скамье, стали хорошим подспорьем в нашей общей работе.

Из 55 новичков 41 окончил Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) – опорный вуз в подготовке кадров для ЛУКОЙЛ-Коми.

В Усинске в церемонии помазания нефтью также приняли участие почетный работник и ветеран Компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Квитко, директор ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Вячеслав Гайдуков и директор Усинского газоперерабатывающего завода Владимир Шкуренко.

– В ЛУКОЙЛе меня привлекает прозрачный карьерный рост: я вижу перспективу и понимаю, что делать для достижения своей цели, – сказал «посвященный» оператор по добыче нефти и газа ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Дмитрий Кудаков. Родом он из Сыктывкара, учился в Ухте, а в Усинске совсем недавно. После окончания обучения в УГТУ подал резюме в ЛУКОЙЛ-Коми и ждал, пока освободится вакансия. И вот, мечта сбылась.

Посвящение, организованное в Ухте, транслировали по видеосвязи. Там церемонию провели для молодых специалистов ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и НШПП «Яреганефть». В ряды нефтяников вчерашних студентов приняли руководители этих структурных подразделений Радик Нагаев и Алексей Прытков, дав напутствия молодежи к новым профессиональным свершениям.

Церемонию завершили символичной передачей стелы от новобранца 2019 года Темерхана Кодзоева молодому специалисту Владиславу Школьникову. В продолжение мероприятия прошла экскурсия в корпоративном Музее истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры, семинар-совещание председателей Советов молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми и командообразующая игра.