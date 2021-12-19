Снежок и Барик: в селе Коми подружились собака с козлёнком

Фото: из личного архива героя публикации

Семья Адамчук из Выльгорта Республики Коми большая, у супругов две дочки и два сыночка, а ещё есть целое дворовое хозяйство – куры, кошка, собака и коза с козлёнком. Козлёнок родился совершенно недавно, 28 октября. И тут же начала проявлять чудеса дружелюбия и любви ко всем своим собратьям. Больше всего внимания достается псу Барику.

Необычный с первых дней жизни

– Мы с дочкой принимали участие в родах, с козлёночком сразу смогли найти общий язык, он ручной и покладистый. Как начал выходить гулять, стал проявлять интерес к собаке, начал с ней играть. Вот так у них и завязалась дружба, – рассказал глава семейства Василий Адамчук, мастер по резьбе по дереву и ледяных скульптур.

Пес Барик появился на свет семь лет назад, он щенком пришёл к дому Адамчуков. Супруги посчитали, что он сам выбрал их, оставили у себя и ни разу не пожалели – песик оказался очень добрым и сообразительным, превосходно играет с детьми, а сейчас с кошкой и козлёнком.

– Животинки наперебой заходят к нему погостить в его будку.

Фото: из личного архива героя публикации

Пусти козла в огород....

– Дружба дружбой, а меру надо знать. Вот козел этой меры не знает, лезет в будку, как к себе домой. Как говорят: "Пусти козла в огород....", – смеётся Василий Адамчук. – Но Барик пес смирный, принимает ситуацию и не возмущается, зато жить стало веселее. Мать козлика Белка проверяет своего детеныша, тоже не стесняется пса, знает, что есть рога и копыта у неё.

Хозяин рассказывает, что пес Барик катает детей на ватрушке, что очень помогает Василию – так получается в одно время покатать зимой всех детей. Барику в удовольствие и с кошкой поластиться, и с козлёнком пободаться, а маме-козе Белке и вовсе разрешает поесть со своей миски. Та всегда ходит рядом с будкой и присматривает за своим козлёночком.

Фото: из личного архива героя публикации

– Наши дворовые животинушки очень забавные, мы рады, что они нашли общий язык. Особенно интересно наблюдать, как козлёнок бодает пса, а тот его аккуратненько прикусывает. И там нравится эта игра козлёнку! Как его с загона выпускаешь, сразу к собаке бежит, – рассказал глава семьи.

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