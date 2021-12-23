Житель Коми зимой тихо умирает без крыши над головой

Фото: из паблика "Жесть Коми"

В местных соцсетях появилось сообщение с пометкой «SOS! Погибает человек! Куда обращаться?». Любовь Трошева написала, что в селе Шошке некий Николай Трошев остался в прямом смысле слова без крыши над головой – летом ураганом снесло крышу. И всем наплевать на одинокого мужчину. Мы попытались разобраться в ситуации.

– Он пытался её починить, хотя одна рука у него после травмы сухая. Что сделал, я не знаю, но свалился с крыши и больше не стал ремонтировать. Не получает никаких выплат, существует за счёт мелких работ, – написала Любовь Трошева о Николае. – Значит, будет очередной погибший, которого тихо вывезут и похоронят, как бесхозного.

По её словам, она два раза лично обращалась в сельсовет, сообщала, что после бури в августе Николай Трошев остался без крыши, а ей глава поселения ответила, помогать ему не будут: руки-ноги есть.

Надо меньше пить

В комментариях пользователи соцсети разделились на две стороны: одни хотели незамедлительно помочь мужчине, некоторые, напротив, говорили, сам, мол, виноват, меньше нужно пить.

Местные наперебой стали сообщать, что у мужчины есть и родственники, которые могли бы помочь, да и мужчина не пенсионер-инвалид, а летом прилично зарабатывает на сдаче ягод.

– Он не один, рядом живёт в банюшке родной брат! С ним не ладят, живут по раздельности. Брат – сердечник, жизнь уже на финише. Оба брата круглые алкаши, весь заработок уходит на пойло, на еду оставляют мизер! Ленивые до ужаса! – сообщила Людмила Конакова.

В своём комментарии она добавила, что когда летом ураганом снесло крышу, он сам ничего не предпринял.

– Глава [администрации Шошки] знает их, таких бездельников немного! Летом столько ягод и грибов сдавали, можно было приличный домишко выстроить, но алкашка и лень берут свое! Если сам ничего не хочет, на блюдечке никто ничего не принесёт! – утверждает сельчанка.

Глава Шошки Ольга Никифорова обратилась к автору поста и поддержала идею объедения людей для благого дела.

– Эту проблему мы решали совместно с депутатами, и все материалы были найдены. Но... Хозяин дома отказался от помощи и сам не захотел принять в хоть какое-то участие в починке собственного дома, хотя он не инвалид и не пенсионер. А сейчас нужны мужчины с добрым сердцем, готовые без его участия отремонтировать ему крышу, – написала глава поселения. – Возможно, он даже и спасибо не скажет. Если есть действительно неравнодушные люди, можно совместно объединиться и сделать доброе дело.

В комментариях нашлись неравнодушные граждане, которые решили организовать помощь в починке крыши мужчине. Ждём новостей!

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