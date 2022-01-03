«Два дня охраняла тело хозяина»: волонтеры Коми призывают решить судьбу осиротевшего добермана

Фото: приют "Добрый город"

Вчера волонтёры ухтинского приюта для собак «Добрый город» были весьма взволнованы – от их работы зависела жизнь живого существа. Вечером к сотрудникам приюта обратилась полиция: нужны добрые люди, которые заберут собаку... от тела его умершего хозяина. Преданный пес охраняет старшего друга и никого к нему не подпускает.

Преданность – качество добермана

– Мужчина умер на даче, где и пролежал пару дней. В холодном нетопленном доме, без еды и питья собака преданно сидела у тела своего хозяина, и даже сотрудники полиции не могли подступить к трупу – облаивала всех, – сообщила волонтёр приюта «Добрый город» Екатерина Нимак.

Екатерина рассказала, что ехать на подмогу к правоохранителям пришлось бывшей супруге покойного, которая, кстати, по словам собеседницы, поначалу была согласна на то, чтобы собаку усыпили. На нее надели намордник и повезли в приют.

– У нас в приюте нет условий для содержания добермана – девочка домашняя, к тому же находится в состоянии стресса, ей нужен ЕЕ человек. В ветклинике проверили здоровье, исключили беременность – просто плотненькой девочкой оказалась. Пока собака находится у волонтёра, который отвозил ее в ветклинику, – держит в курсе дела Екатерина.

Девочку в ветклинике сообщили, что у нее лишний вес. Фото: приют "Добрый город"

Непростая порода

Ухтинка Анастасия Киригина, которая участвовала в операции спасения собаки, не понаслышке знает особенности породы – у неё живёт доберман. Она дала советы будущим хозяевам, тем, кто возьмёт на себя ответственность за ставшую бездомной сучку.

– Новый хозяин должен понимать, что это непростая собака. Они аллергики, часто подвержены заболеваниям сердца и почек. Очень важно обеспечить их правильным питанием, к примеру, рацион моего пса стоит тысячу рублей в день. Раз в год нужно посещать ветеринарную клинику. Сейчас многие предлагают предоставить передержку, но эта собака избирательна – от двух передержек она отказалась сама, теперь выбор за ней, – прокомментировала Анастасия Киригина.

Помощь нужна всем

Помимо добермана в «Добром городе» живут более 300 собак, им тоже нужны заботливые хозяева и поддержка.

– Мы с большой благодарностью примем любую помощь, всегда нужны лекарства, крупы, мясные продукты, старые покрывала и одеяла для собак. Мы были бы рады, если организации предлагали бы нам помои, пищевые отходы, стройматериалы – наши питомцы выживают на одни пожертвования горожан. Очень и очень нужна помощь волонтёров, – Екатерина Нимак приглашает горожан подключиться к работе приюта.

Помимо собак в приюте числятся кошки, их пристраивают опытные волонтёры, но им не хватает рук.

– Кошки у нас в приюте не живут, но передержки уже трещат от кошек. У Светланы дома живёт 20 кошек, у Елены в двухкомнатной квартире – 35. У нас нет помещений для котиков, но им надо где-то жить, – рассказывает волонтер приюта.

Работники приюта очень надеются, что и для простых дворняжек найдутся новые хозяева, хотя бы на время морозов. Если вы хотите помочь приюту «Добрый город», можете написать в личные сообщения ГРУППЫ.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ: ГОЛОДНЫЙ ТЕЛЕФОН: 89042077970 (не для звонков) КАРТА СБЕРБАНКА: 4276 2800 1391 7114 (привязана к 89042734001)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пенсионерку избили двое мужчин за то, что она кормила собак

Дочь пострадавшей обратилась к общественности (подробности)