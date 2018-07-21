В Сыктывкаре рядом с кладбищем на улице Димитрова провели субботник

21 Июль 15:18 2018-07-21T15:18:36+03:00

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Сыктывкарцы очистили от мусора лес, который находится рядом с кладбищем на улице Димитрова. Субботник прошел сегодня на территории между домами № 5, № 15 и № 17. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участники очистили лес в районе кладбища. Фото пресс-службы городской администрации

На уборку леса вышло около 50 человек: жители района, представители ОНФ, мэрии, работники городской поликлиники № 3, врачебно-физкультурного диспансера, республиканского перинатального центра, бактериологической лаборатории и ряда других организаций.

— Выбор территории зелёной зоны по улице Димитрова был неслучайным, так как на мусор в это месте ранее жаловались горожане. Поэтому было принято решение провести здесь субботник с привлечением организаций, общественников, жителей района и города. Спасибо всем, кто откликнулся, вышел на субботник и сделал свой вклад в работу по улучшению нашего Сыктывкара, — отметила замначальника городского Управления ЖКХ Нина Мингалёва.

Собранный мусор вывезут коммунальные службы. Фото пресс-службы мэрии

В результате субботника было собрано порядка десяти кубометров мусора, вывоз которого начат силами городских коммунальных служб.