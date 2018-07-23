2018-07-23T16:46:23+03:00
Происшествия

Жительница Печоры ударила девушку бутылкой по голове

Ведется следствие
Дарья ЮДИНА
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Жительница Печоры ударила неприятную ей девушку бутылкой из-под шампанскогоЖительница Печоры ударила неприятную ей девушку бутылкой из-под шампанского
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Печорские следователи расследуют дело, возбужденное в отношении 23-летней местной жительницы, которая ударила бутылкой из-под шампанского девушку-подростка.

В июле текущего года на берегу Печоры в районе переправы поссорились две девушки. В пылу ссоры фигурантка ударила 16-летнюю собеседницу пустой бутылкой из-под шампанского. В итоге, потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и переломом теменной кости.

Сейчас ведется следствие. Максимально наказание, которое ждет жительницу Печоры, — десять лет лишения свободы.

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