В Сыктывкаре 7-летний мальчик выпил щелочь вместо лимонада

24 Июль 15:25 2018-07-25T12:56:41+03:00

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В прошлый четверг в Республиканскую клиническую больницу доставили семилетнего сыктывкарца с химическим ожогом. Об этом сообщает «Комиинформ».

Мальчик выпил моющее средство для посудомоечной машины, приняв его за лимонад. Мама ребенка перелила желтую тягучую жидкость в пластиковую бутылку — это и привело к ошибке.

Мальчик сжег себе губы, полость рта, пищевод, желудок. Во время промывания желудка у ребенка уже шла кровь - моющее средство разъело слизистую.

Как сообщили в Минздраве Коми, ребенок находится в хирургическом отделении РДКБ, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как пояснили врачи, в дальнейшем ожоги дадут тяжелые последствия в виде спаек и рубцов, что затруднит прием пищи.

Следственный комитет Коми организовал доследственную проверку по данному факту. Кроме того, следователи рассмотрят ещё несколько случаев: случай с пятилетней девочкой, которая села в бане в тазик с кипятком, и случай с годовалым мальчиком, на которого мама опрокинула кружку с кипятком.

По результатам проверки, следователи решат, возбуждать уголовные дела или нет.

Это уже не первый случай, когда по вине взрослых страдают дети. Так, недавно в Эжве из окна едва не выпала годовалая девочка, которую оставили под присмотром пьяной бабушки. Другому ребенку не повезло: в начале июня из окна выпал четырехлетний мальчик.