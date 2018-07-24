2018-07-25T12:50:01+03:00
Происшествия

В реке Коми нашли труп неизвестного мужчины с травмированной рукой

Тело обнаружили в районе села Подчерья
Дарья ЮДИНА
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В Вуктыльском районе нашли труп неизвестного мужчиныВ Вуктыльском районе нашли труп неизвестного мужчины
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В пятницу 20 июля в реке Печоре в районе села Подчерья Вуктыльского района нашли тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает «ВТК-24».

Фото с сайта "ВТК-24"

Фото с сайта "ВТК-24"

Приметы: рост 170-175 сантиметров, волосы русые, глаза - карие, без татуировок и шрамов на теле. Первая фаланга большого пальца правой руки прижизненно ампутирована. На вид от 30 до 45 лет. На груди крестик на чёрном шнурке.

Фото с сайта "ВТК-24"

Фото с сайта "ВТК-24"

ОМВД России по городу Вуктылу просит всех, кто владеет какой-либо информацией об обнаруженном мужчине, сообщить в полицию по телефону: 02.

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