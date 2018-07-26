В Сыктывкаре может появиться спящий мишка, который будет светиться

26 Июль 11:33 2018-07-26T11:33:01+03:00

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Копилку арт-объектов столицы Коми может пополнить бронзовая скульптура медведя. Такую идею предложили московские мастера. Горожане сами решат, быть новому арт-объекту или не быть: выразить свое мнение можно с помощью голосования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Известный российский скульптор Александр Рукавишников предлагает установить в центре города бронзовую скульптуру по мотивам герба Сыктывкара. На эскизе изображен медведь в берлоге, держащий молодую ель. Над ним будет «висеть» символ солнца. Обратная сторона будет представлять собой барельеф в виде бескрайней тайги. Скульптура будет выполнена в современной технике с внутренней подсветкой.

Скульптуру хотят разместить возле здания одного из министерств

Предполагается, что если жители города проголосуют «за», то новый арт-объект расположится возле здания по улице Интернациональная, 108, возле здания Министерства республики имущественных и земельных отношений. Его изготовят за счет внебюджетных средств.

Голосование продлится до 9 августа.