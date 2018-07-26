2018-07-26T11:33:01+03:00
Общество

В Сыктывкаре может появиться спящий мишка, который будет светиться

Возможно, столицу украсит новый арт-объект
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Предполагаемый вид арт-объекта. Иллюстрация пресс-службы мэрии СыктывкараПредполагаемый вид арт-объекта. Иллюстрация пресс-службы мэрии Сыктывкара
Изменить размер текста:

Копилку арт-объектов столицы Коми может пополнить бронзовая скульптура медведя. Такую идею предложили московские мастера. Горожане сами решат, быть новому арт-объекту или не быть: выразить свое мнение можно с помощью голосования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Известный российский скульптор Александр Рукавишников предлагает установить в центре города бронзовую скульптуру по мотивам герба Сыктывкара. На эскизе изображен медведь в берлоге, держащий молодую ель. Над ним будет «висеть» символ солнца. Обратная сторона будет представлять собой барельеф в виде бескрайней тайги. Скульптура будет выполнена в современной технике с внутренней подсветкой.

Скульптуру хотят разместить возле здания одного из министерств

Скульптуру хотят разместить возле здания одного из министерств

Предполагается, что если жители города проголосуют «за», то новый арт-объект расположится возле здания по улице Интернациональная, 108, возле здания Министерства республики имущественных и земельных отношений. Его изготовят за счет внебюджетных средств.

Голосование продлится до 9 августа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны