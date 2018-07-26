В Печоре появилась волшебная электрощитовая из саги про Гарри Поттера

26 Июль 12:23 2018-07-26T12:33:04+03:00

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В Печоре появилось необычное граффити. Елена Бренс разрисовала скучную серую электрощитовую в парке имени Дубинина иллюстрациями к известной и любимой миллионами саге про Гарри Поттера.

Небольшую будку украсили золотой снитч, Распределяющая шляпа, волшебная палочка, фирменный гриффиндорский шарф, дементор и ещё много предметов и существ, указывающих на волшебную историю.

Разрисовать электрощитовую предложила городская администрация:

— Администрация мне сама предложила разрисовать электрощитовую. Парк уже благоустроили, но эту будку они не хотели красить в один цвет и сказали: «Давайте, вы нарисуете, мы посмотрим, получится или нет». Я сделала граффити и им понравилось.

Будку украсили золотой снитч и магические учебники. Фото Елены Бренс

Большинство пользователей рисунки порадовали:

— Гарри Поттер - любовь навеки … Очень круто получилось, — пишет Екатерина Калдор.

— Я хоть и не поклонник фентэзи, но очень здорово и классно, — восхищается Алексей Вокуев.

— Мы с Андреем были в Печоре в мае, там фильмы про войну у парка и общежития бывшего снимать можно… То, что делает эта девушка, не делает никто, она восстанавливает. Молодец! — считает Эльвира Логненко.

Елена Бнс работает дизайнером в рекламном агентстве, а рисунки на стенах — это её хобби. Сагу Джоан Роулинг она выбрала неслучайно:

— Моей дочке 12 лет и она с ума сходит по Гарри Поттеру. Она горячо одобрила эту идею. Это первая причина. К тому же в пользу этой идеи «говорил» козырек электрощитовой, который «просился» чтобы его превратили в чудо-чемодан.

Чтобы "отпугнуть" детей, добавили дементора. Фото Елена Бренс

Нашлись и те, кто остался недоволен рисунками:

— Дети подумают, это комната для игр и будут лезть туда! — заметил Константин Чупров.При этом нашлись и те, кто остался недоволен рисунками:

Елена Бренс ответила на эту претензию, заметив, что для того, чтобы отпугнуть детей, она изобразила дементора.

А в Воркуте работник РЖД поздравил свою родную отрасль, нарисовав граффити к 150-летию железных дорог.