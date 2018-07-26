В Печоре появилась волшебная электрощитовая из саги про Гарри Поттера
В Печоре появилось необычное граффити. Елена Бренс разрисовала скучную серую электрощитовую в парке имени Дубинина иллюстрациями к известной и любимой миллионами саге про Гарри Поттера.
Небольшую будку украсили золотой снитч, Распределяющая шляпа, волшебная палочка, фирменный гриффиндорский шарф, дементор и ещё много предметов и существ, указывающих на волшебную историю.
Разрисовать электрощитовую предложила городская администрация:
— Администрация мне сама предложила разрисовать электрощитовую. Парк уже благоустроили, но эту будку они не хотели красить в один цвет и сказали: «Давайте, вы нарисуете, мы посмотрим, получится или нет». Я сделала граффити и им понравилось.
Будку украсили золотой снитч и магические учебники. Фото Елены Бренс
Большинство пользователей рисунки порадовали:
— Гарри Поттер - любовь навеки … Очень круто получилось, — пишет Екатерина Калдор.
— Я хоть и не поклонник фентэзи, но очень здорово и классно, — восхищается Алексей Вокуев.
— Мы с Андреем были в Печоре в мае, там фильмы про войну у парка и общежития бывшего снимать можно… То, что делает эта девушка, не делает никто, она восстанавливает. Молодец! — считает Эльвира Логненко.
Елена Бнс работает дизайнером в рекламном агентстве, а рисунки на стенах — это её хобби. Сагу Джоан Роулинг она выбрала неслучайно:
— Моей дочке 12 лет и она с ума сходит по Гарри Поттеру. Она горячо одобрила эту идею. Это первая причина. К тому же в пользу этой идеи «говорил» козырек электрощитовой, который «просился» чтобы его превратили в чудо-чемодан.
Чтобы "отпугнуть" детей, добавили дементора. Фото Елена Бренс
Нашлись и те, кто остался недоволен рисунками:
— Дети подумают, это комната для игр и будут лезть туда! — заметил Константин Чупров.При этом нашлись и те, кто остался недоволен рисунками:
Елена Бренс ответила на эту претензию, заметив, что для того, чтобы отпугнуть детей, она изобразила дементора.
А в Воркуте работник РЖД поздравил свою родную отрасль, нарисовав граффити к 150-летию железных дорог.