2018-07-27T11:35:58+03:00
Общество

Сыктывкарский астроном рассказал, в каких местах лучше наблюдать за «кровавой луной»

Ночное светило сегодня заиграет всеми оттенками красного
Дарья ЮДИНА
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У сыктывкарцев есть небольшой шанс увидеть кровавую лунуУ сыктывкарцев есть небольшой шанс увидеть кровавую луну
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Сегодня у сыктывкарцев, как и у остальных россиян, есть шанс увидеть красивое небесное явление — «кровавую луну». В ночь с 27 по 28 июля произойдет на редкость длительное затмение, которое будет длиться 103 минуты. Сыктывкарский астроном Максим Дингес рассказал, откуда жителям столицы Коми лучше всего будет наблюдать за явлением.

Вместе с лунным затмением ожидается великое противостояние Марса. Так астрономы называют явление, когда Марс пройдет максимально близко рядом с Землей. Но его жители Коми вряд ли увидят: у нас планета поднимется над горизонтом максимально на три градуса.

А вот полюбоваться затмением, когда солнце своими лучами «покрасит» ночную красавицу во все оттенки красного, горожане могут. Правда, если позволит погода.

— Желательно подняться повыше, на место, где будет виден юг. Правда, ясной погоды пока не предвидится, понять, сможем ли мы понаблюдать за этим небесным «событием», пока нельзя. Это станет ясно где-то в 11.30 вечера, — сказал Максим Дингес.

Между тем, прогнозы синоптиков неутешительны. С 21 часа небо будет хмуриться: сотрудники Коми ЦГМС обещают высокую облачность. Остается только держать кулаки, и надеяться, что сыктывкарцы все-таки смогут насладиться красотой «кровавой луны».

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