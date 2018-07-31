В два детских лагеря в Коми могут спокойно попасть посторонние

31 Июль 10:16 2018-07-31T10:16:58+03:00

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Прокуратура республики выявила нарушения федерального законодательства при организации и проведении детской оздоровительной кампании.

Так, в нарушение федерального законодательства о противодействии терроризму на территории детских лагерей, организованных на базе Детского дома № 15 села Пажга и Гимназии искусств при Главе Республики Коми, осуществляется беспрепятственный вход посторонних лиц.

Также нарушения замечены в лагере для одаренных детей «Надежда Республики». В целях обеспечения равной доступности к организациям отдыха в республике предусмотрена возможность предоставления льготных путевок категории одаренных детей, к которым отнесены дети, ставшие победителями и (или) призерами республиканских и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, проведенных федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Коми. В «Надежде Республики» эти условия были проигнорированы.

Более того, в нарушение требований Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федерального закона № 124-ФЗ в детском лагере «Надежда Республики» организован сбор родительских средств, которые направлены на реализацию программы детского лагеря.

По выявленным фактам нарушений закона прокуратурой внесено представление в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.