В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Сыктывкарское управление по делам ГО и ЧС сообщает, что в ближайшее время столицу Коми накроет штормовое предупреждение.
– В ближайшее время и до 22 часов в Сыктывкаре ожидаются грозы, ливни, усиление юго-западного и западного ветров с порывами до 15-20 м\с, – говорится в сообщении.
Прогноз был сделан сотрудниками Коми ЦГМС.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно
позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми
круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.