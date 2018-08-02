В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение

2 Авг. 14:39 2018-08-02T14:39:54+03:00

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Сыктывкарское управление по делам ГО и ЧС сообщает, что в ближайшее время столицу Коми накроет штормовое предупреждение.

– В ближайшее время и до 22 часов в Сыктывкаре ожидаются грозы, ливни, усиление юго-западного и западного ветров с порывами до 15-20 м\с, – говорится в сообщении.

Прогноз был сделан сотрудниками Коми ЦГМС.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно

позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных

телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми

круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.