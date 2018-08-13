Гроза и шквалистый ветер. В Коми объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-13T15:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коми объявили штормовое предупреждение. Сегодня, 13 августа, порывы ветра могут достигать до 13-18 м/c, местами до 22 м/с, а в северных и центральных районах ожидается гроза.

Синоптики и МЧС по Коми предупреждают, что в ближайшее время и с сохранением до 22:00 по республике ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Не исключены и грозы.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях. Специалисты рекомендуют, по возможности, оставаться в квартире, а также закрыть окна в доме.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание, - сообщают специалисты.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.