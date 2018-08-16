В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-16T10:07:33+03:00

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Вчера вечером в Сыктывдинском районе произошел пожар, унесший жизни двух людей. 15 августа в 23.32 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района сообщили о пожаре в частном деревянном доме в местечке Катыдпом деревни Парчег. Незамедлительно на место ЧП выехали пожарно-спасательные гарнизоны. Когда огнеборцы прибыли на место возгорания, дом был полностью охвачен огнем, кровля здания обрушилась. В 01:40 пожар был ликвидирован.

Как сообщили «КП в Коми» в пресс-службе в ГУ МЧС России по Коми, в ходе разбора завалов были найдены тела мужчины и женщины. На данный момент удалось установить, что возраст мужчина – 56 лет, личности женщины пока неизвестна.

На месте возгорания работают пожарные дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 огнеборцев.