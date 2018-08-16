2018-08-16T10:07:33+03:00
Происшествия

В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина

На месте ЧП работают следователи
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера вечером в Сыктывдинском районе произошел пожар, унесший жизни двух людей. 15 августа в 23.32 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района сообщили о пожаре в частном деревянном доме в местечке Катыдпом деревни Парчег. Незамедлительно на место ЧП выехали пожарно-спасательные гарнизоны. Когда огнеборцы прибыли на место возгорания, дом был полностью охвачен огнем, кровля здания обрушилась. В 01:40 пожар был ликвидирован.

Как сообщили «КП в Коми» в пресс-службе в ГУ МЧС России по Коми, в ходе разбора завалов были найдены тела мужчины и женщины. На данный момент удалось установить, что возраст мужчина – 56 лет, личности женщины пока неизвестна.

На месте возгорания работают пожарные дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 огнеборцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы
В Сыктывкаре вторую неделю ищут без вести пропавшего 32-летнего мужчину
В Коми пьяный водитель ВАЗ-2110 устроил смертельное ДТП
Под Сосногорском КамАЗ вылетел в кювет, водитель погиб
В Сыктывкаре женщина упала в открытый колодец и погибла
Полицейские вернули сыктывкарке похищенных чихуахуа и шпица
Глава Усть-Вымского района добровольно ушел в отставку
Гроза и шквалистый ветер. В Коми объявлено штормовое предупреждение
В Сыктывкаре мужчина ударил ножницами в шею продавщицу в магазине
Затяжные дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделю в Коми
Под Ухтой ВАЗ переехал лежащую на трассе женщину, она погибла
У жителя Ижемского района украли с карты почти 100 тысяч рублей
При пожаре под Сыктывкаром погиб мужчина
В Сыктывкаре на 11 дней перекроют улицу Папанина
В воскресенье в большинстве районов Коми дожди
В Сыктывкаре «семерка» сбила женщину: у нее перелом ноги
Под Сыктывкаром иномарка сбила пешехода на «зебре»
В Сыктывкаре у женщины украли со счета 200 тысяч рублей
Погода в Коми в субботу: на севере до 13, на юге до 26 градусов
Очевидцы: «Медвежонка под Усинском забили лопатой алкаши»
Житель Айкино в 79 лет получил золотой значок ГТО