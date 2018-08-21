2018-08-21T16:37:34+03:00
Общество

В день старта скоростного поезда Сыктывкар-Усинск навстречу друг другу отправятся два состава

В поезда будут включены вагоны всех классов
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.visual.rzd.ruФото: www.visual.rzd.ru
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Пуск сверхскоростного поезда, который будет курсировать между Сыктывкаром и Усинском, решено сделать эффектным: 25 сентября два железнодорожных поезда отправятся в первую поездку из обоих городов.

- Будет пущено два состава - из Сыктывкара и Усинска. Пассажиры смогут приобрести билеты по обоим направлениям в вагоны всех классов: плацкарт, купе и сидячий вагон. При высоком спросе на билеты к составу будут присоединены дополнительные вагоны, - сообщили "КП в Коми" в службе корпоративных коммуникаций ОАО «Северная железная дорога».

Напомним, ранее сообщалось, что первый экспресс отправится из Сыктывкара 24 сентября, а из Усинска - 25 сентября. Теперь руководство "СЖД" решило объединить старт нового маршрута в один день. Далее поезда по направлению Сыктывкар-Усинск будут отправляться ежедневно в 7:00 из столицы Коми и прибывать к месту назначения в этот же день в 17:40.

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