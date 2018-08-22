Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-22T09:29:12+03:00

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Российский фигурист Дмитрий Алиев добился уверенного и стабильного исполнения четверного сальхова и в новом сезоне будет исполнять его в произвольной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Евгения Рукавицына.

Фигурист в предыдущем сезоне отказался от идеи исполнения прыжка ради надежности программ.

- Сейчас мы добились стабильного и уверенного исполнения этого элемента, и в произвольной программе у Димы на начало сезона три четверных прыжка - сальхов и два четверных тулупа. В короткой пока два варианта - и с лутцем, и с сальховом. На первых стартах будем определяться, как лучше делать, ведь сейчас нужно быть очень внимательными - при новой системе "-5/+5" можно как много заработать, так и много потерять, - рассказал специалист.

Рукавицын подчеркнул, что предстоящий сезон, в котором на соревнованиях будет введена новая система судейства (ранее шкала оценок ограничивалась диапазоном -3/+3), будет очень важен.

- Мне очень интересно, в какую сторону все это пойдет. С начала сезона затея с изменением начисления баллов еще больше раскроется, и мы лучше поймем, в чем была ее задача. Хотелось бы, чтобы все это пошло на пользу, - отметил тренер.

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