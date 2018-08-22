2018-08-22T09:29:12+03:00
Спорт

Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск

Спортсмен включил в свою программу четвертый сальхов
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: ТАССФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Российский фигурист Дмитрий Алиев добился уверенного и стабильного исполнения четверного сальхова и в новом сезоне будет исполнять его в произвольной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Евгения Рукавицына.

Фигурист в предыдущем сезоне отказался от идеи исполнения прыжка ради надежности программ.

- Сейчас мы добились стабильного и уверенного исполнения этого элемента, и в произвольной программе у Димы на начало сезона три четверных прыжка - сальхов и два четверных тулупа. В короткой пока два варианта - и с лутцем, и с сальховом. На первых стартах будем определяться, как лучше делать, ведь сейчас нужно быть очень внимательными - при новой системе "-5/+5" можно как много заработать, так и много потерять, - рассказал специалист.

Рукавицын подчеркнул, что предстоящий сезон, в котором на соревнованиях будет введена новая система судейства (ранее шкала оценок ограничивалась диапазоном -3/+3), будет очень важен.

- Мне очень интересно, в какую сторону все это пойдет. С начала сезона затея с изменением начисления баллов еще больше раскроется, и мы лучше поймем, в чем была ее задача. Хотелось бы, чтобы все это пошло на пользу, - отметил тренер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ухтинский фигурист начал тренироваться под руководством Ильи Авербуха (ПОДРОБНЕЕ...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
В день старта скоростного поезда Сыктывкар-Усинск навстречу друг другу отправятся два состава
В Коми УАЗ съехал с эстакады и насмерть задавил 17-летнего парня
Житель Коми нашел в лесу гранату
Куда пойти в День Республики Коми-2018: программа мероприятий
20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября
В Коми циклоны принесут прохладу и дожди
В Ухте водителя оштрафовали за то, что в его автобусе упала пенсионерка
В Усинске столкнулись Mercedes и Lada: пострадали парень и девушка
В Сыктывкаре 10 дней будут отключать горячую воду
У двух ухтинцев украли деньги на «Авито»
Погода в Коми в воскресенье: на севере до 17 градусов, на юге – до 24
Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы